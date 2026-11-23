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Pelatih Barcelona Hansi Flick mengakui ia mungkin harus meninjau ulang urutan eksekutor penalti timnya setelah kegagalan yang menjadi sorotan di La Liga. Meski Barcelona akhirnya meraih tiga poin, peluang yang terbuang dari titik penalti memicu perdebatan mengenai siapa yang harus menjadi eksekutor utama, Lamine Yamal atau Raphinha.

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Penalti Yamal melenceng dalam laga menegangkan di Camp Nou

Barcelona mengawali laga di Camp Nou pada Minggu dengan buruk. Dua pemain timnas Kanada, Tajon Buchanan dan Tani Oluwaseyi, mencetak gol dalam tujuh menit pertama untuk membawa Villarreal unggul dua gol. Juara bertahan Spanyol itu menciptakan banyak peluang untuk membalas, tetapi gagal memanfaatkannya ketika Lamine Yamal mendapatkan penalti pada babak pertama.

Yamal sendiri maju sebagai eksekutor, tetapi tembakan pemain berusia 19 tahun itu melenceng dari gawang. Kegagalan tersebut merupakan kali ketiga Yamal gagal mengeksekusi penalti untuk klubnya pada 2026, sekaligus langsung memunculkan pertanyaan mengapa Raphinha tidak diberi tanggung jawab itu.

Flick akui Raphinha bisa menjadi eksekutor utama penalti

Berbicara kepada wartawan seusai pertandingan, Flick mengungkapkan bahwa para pemainnya saat ini menentukan sendiri eksekutor penalti di lapangan . Namun, pelatih asal Jerman itu mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan turun tangan dan menyerahkan tugas tersebut kepada Raphinha setelah kegagalan terbaru Yamal.

"Mereka menentukannya di lapangan. Mungkin saya harus mempertimbangkan untuk mengubahnya, saya belum yakin," kata Flick kepada wartawan seusai laga. "Saya akan berbicara dengan [Raphinha dan Yamal] untuk melihat bagaimana kami mengaturnya ke depan. Keduanya mampu mencetak gol dari penalti, tetapi kami harus memikirkan bagaimana kami ingin mengaturnya ke depan."

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Tiga gol babak kedua pertahankan keunggulan Barcelona di La Liga

Meski frustrasi pada babak pertama, Barcelona bangkit selepas jeda dan mencetak tiga gol dalam rentang 10 menit untuk meraih kemenangan 3-2. Hasil itu membuat mereka mengoleksi 12 kemenangan dari 13 pertandingan La Liga musim ini dan kembali unggul tiga poin atas Real Madrid di puncak klasemen.

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Saat membahas kebangkitan dramatis itu, Flick menyoroti kecerobohan timnya pada awal laga sebelum memuji disiplin taktis skuadnya selepas jeda.

"Kalau melihat 10 menit pertama, kami tidak memulai laga dengan baik," jelasnya. "Kami terlalu lama menguasai bola, melakukan dua kesalahan dan mereka mencetak dua gol.

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"Reaksi kami luar biasa. Menurut saya, pada babak pertama pun permainan kami sangat bagus. Kami menciptakan banyak peluang pada babak pertama, termasuk peluang besar dari penalti. Pada babak kedua, kami melihat apa yang perlu diperbaiki: struktur yang lebih baik, struktur yang jelas. Jika kami bermain seperti ini, lawan akan kelelahan. Kami mencetak, kalau tidak salah, tiga gol dalam 10 menit. Itu luar biasa."

Barcelona yang tengah tampil apik bersiap bertandang ke Baku di Liga Champions

Barcelona tidak punya banyak waktu untuk memikirkan persoalan eksekutor penalti karena perhatian mereka langsung beralih ke kompetisi Eropa. Tim asuhan Flick akan menempuh perjalanan jauh ke Baku untuk menghadapi Sabah FK di Liga Champions pada Rabu.

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Berbekal performa kuat di kompetisi domestik, Flick kini harus segera menentukan urutan eksekutor penalti antara Yamal dan Raphinha sebelum timnya kembali berlaga di kompetisi Eropa.