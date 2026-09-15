Pada hari Minggu, mantan pemain BVB itu bahkan membuat superstar Lamine Yamal terpukau. Setelah aksi solo yang luar biasa, Adeyemi mencetak gol yang mengunci skor akhir 4-2 untuk pemuncak klasemen LaLiga saat menghadapi UD Levante sesaat sebelum laga usai. Ia berlari membawa bola dari setengah lapangan, terlebih dahulu melewati dua pemain lawan, lalu menyelesaikannya dengan dingin di kotak penalti melewati kiper Mathew Ryan.

Yamal, yang pada saat itu sudah lebih dulu ditarik keluar, tak bisa lagi duduk tenang di bangku cadangan. Juara dunia dan Eropa itu bertepuk tangan dengan penuh antusias di dekat garis tepi melihat gol indah tersebut sekaligus penentu akhir laga ini.

Penampilan Adeyemi juga sangat membuat istrinya, Loredana, terkesan. Rapper tersebut memanfaatkan momen itu untuk menyindir rival abadi Barca, Real Madrid, di media sosial. Ia mengomentari sebuah unggahan Adeyemi di Instagram dengan tulisan: "140 juta".

Itu merupakan sindiran yang jelas terhadap kabar nilai transfer yang disebut-sebut dibayarkan Real beberapa pekan lalu untuk winger Yan Diomande. Dan sementara mantan pemain Leipzig itu masih mengalami kesulitan awal di Madrid dan menunggu kontribusi gol pertamanya, Adeyemi sudah menjadi figur penting di Barcelona.

Di mesin serangan racikan pelatih kepala Hansi Flick yang bekerja nyaris sempurna (6 pertandingan, 6 kemenangan, gol 26:5), ia bergantian dengan Anthony Gordon di trio lini depan bersama Yamal dan kapten Raphinha. Kekhawatiran bahwa Barcelona mungkin terlalu besar bagi pemain 24 tahun itu setelah musim lalu yang naik turun di Dortmund sejauh ini terbukti tak beralasan.

Adeyemi tampil penuh kreativitas, rutin menghadirkan momen-momen spektakuler, dan memancarkan kepercayaan diri tinggi. Melawan Levante, misalnya, setelah bola rebound ia mencoba penyelesaian akrobatik semacam tendangan salto tumit yang punya potensi menjadi gol terbaik bulan ini. Namun, upayanya melayang tipis di sisi kiri tiang gawang.

Berapa banyak kontribusi gol Karim Adeyemi bersama Barcelona?

Sejauh ini Adeyemi sudah mengoleksi empat kontribusi gol langsung: dari tiga golnya, termasuk satu gol indah lainnya beberapa hari lalu di Liga Champions melawan Feyenoord, ditambah satu assist. Ia juga sudah tampil dalam seluruh enam pertandingan Blaugrana sejauh ini.

Pelatih Flick puas dengan rekrutan barunya seharga 22 juta euro itu. "Intinya adalah menemukan pemain yang kualitasnya paling cocok dengan sepak bola kami. Karim memberi kami kecepatan, pergerakan, agresivitas dan, yang paling penting, ketenangan di depan gawang," kata mantan pelatih Bayern itu baru-baru ini. Setelah pertandingan melawan Levante, ia memuji: "Penampilannya tidak mengejutkan saya, karena ketika dia fokus, dia adalah pemain yang fantastis. Itulah sebabnya kami merekrutnya."

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Ia sudah mengenal Adeyemi "selama bertahun-tahun", kata mantan pelatih tim nasional Jerman itu. Namun Flick juga mengingatkan: "Dia tidak boleh berpuas diri dan merasa senang serta santai. Tidak! Dia harus selalu menginginkan lebih, dan itu yang ingin saya lihat darinya."

Apakah penampilannya juga akan membawa Adeyemi kembali ke tim nasional? Pada hari Kamis, pelatih tim nasional yang baru, Jürgen Klopp, akan mengumumkan skuad pertamanya. Sangat mungkin nama penyerang Barca itu juga masuk di dalamnya. Bagaimanapun, Klopp menegaskan saat perkenalannya di DFB, bahwa para pemain sayap akan memainkan peran krusial di bawah arahannya: "Karena setiap lawan bisa membuat lapangan menjadi sangat sempit. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki adalah sesaat di sayap. Playmaker di era sekarang ada di sayap."

Kapan Karim Adeyemi terakhir kali bermain untuk timnas Jerman?

Rekordnasional Lothar Matthäus, dalam Sky-kolomnya, menilai Adeyemi sebagai kandidat kuat, karena ia disebut "berkembang" di Spanyol.

Adeyemi sejauh ini telah mencatatkan sebelas penampilan internasional (satu gol). Penampilan terakhirnya terjadi pada 13 Oktober 2025, ketika ia bermain selama 65 menit dalam kemenangan 1-0 di kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia Utara di bawah pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann.