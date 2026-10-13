“Lamine Yamal adalah yang terbaik di dunia”: Pau Cubarsi dukung rekan setimnya di Barcelona meraih Ballon d’Or jelang laga Liga Champions

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Pemain muda Barcelona, Pau Cubarsi, menyebut rekan setimnya Lamine Yamal sebagai pesepakbola terbaik di dunia dan menegaskan bahwa pemain sensasional berusia belasan tahun itu sepenuhnya layak meraih Ballon d'Or. Berbicara menjelang laga penting di kancah Eropa, sang bek menekankan bahwa seluruh dunia sepakbola kini menyadari bakat langka pemain sayap tersebut.

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Yamal terdepan dalam perebutan penghargaan individu

Bek Barcelona Pau Cubarsi tak menyisakan ruang untuk berdebat soal pandangannya mengenai hierarki sepak bola dunia saat ini. Berbicara kepada media menjelang laga Liga Champions yang sangat dinantikan, bek tengah muda itu dengan tegas menyatakan dukungannya kepada Lamine Yamal.

“Semua orang di dunia sudah tahu bahwa dia yang terbaik di dunia. Meski dia sendiri mengatakannya, orang-orang juga bisa melihatnya di lapangan. Dia pantas meraih Ballon d’Or. Saya juga mungkin bisa berada di sana berkat Piala Dunia dan musim ini, tetapi saya menjalaninya dengan lebih tenang, sedangkan dia lebih berfokus pada media,” kata Cubarsi, seperti dikutip Marca. Komentar sang bek menyoroti perkembangan luar biasa winger remaja tersebut, yang menjadi sosok utama dalam tim asuhan Hansi Flick seiring rentetan penampilan dominan mereka di kompetisi domestik dan Eropa belakangan ini.

Bek berusia 19 tahun itu juga merefleksikan perkembangannya sendiri di dalam skuad. Ia mengakui bahwa keberhasilan pada musim panas telah mengubah cara lawan memandangnya. Meski tetap rendah hati soal peluangnya meraih Ballon d’Or dibandingkan Yamal, ia mengaku merasakan perubahan dalam tingkat penghormatan yang diterimanya di lapangan. Menurut Cubarsi, para penyerang kini menghadapinya dengan intensitas dan agresivitas yang jauh lebih tinggi. Itu menjadi tanda bahwa ia bukan lagi sekadar pemain muda menjanjikan, melainkan pemain yang mendapat perhatian khusus di lini pertahanan Barcelona.

Menghadapi tekanan di Turki

Fokus tim asuhan Flick kini beralih ke Liga Champions dan lawatan berat ke Istanbul untuk menghadapi Galatasaray.

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“Kami tahu kualitas mereka dalam menyerang dan bertahan. Kami tahu lapangan yang akan kami datangi dan atmosfer yang tercipta di sana. Kami harus memperhatikan detail-detail kecil. Semua orang tahu tekanan yang terasa di stadion ini. Pedri pernah bermain di sini dan dia mengatakan kepada saya bahwa ini adalah tempat yang memberikan tekanan dan sulit dihadapi. Meraih kemenangan akan sulit, tetapi kami ingin tampil bagus dan tetap berkonsentrasi,” jelas pemain asal Spanyol itu.

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Menjaga gawang tetap tanpa kebobolan tetap menjadi tujuan utama lini belakang, sesuatu yang dipandang Cubarsi sebagai tantangan penting dalam situasi pertandingan di level tertinggi seperti ini.

Mengelola beban bermain dan ancaman Osimhen

Salah satu hal yang banyak dibicarakan mengenai bek muda itu adalah kondisi fisiknya, mengingat banyaknya menit bermain yang telah ia jalani bersama klub maupun negaranya.

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“Saya sudah banyak bermain, baik di Piala Dunia maupun pada awal musim, dan saya tahu pelatih mengatur menit bermain saya. Namun, saya menjaga diri dengan sangat baik dan siap bermain setiap menit karena itulah yang saya sukai,” ujarnya. Kesediaan untuk terus bertanding itu didorong oleh momentum tim saat ini, yang ia gambarkan sebagai “tak terbendung” dalam hal tren positif mereka. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap pertandingan menghadirkan persoalan baru dan tim tidak boleh lengah kendati meraih serangkaian keberhasilan belakangan ini.

Bagian dari tantangan itu adalah meredam pemain kelas dunia seperti Victor Osimhen. Cubarsi mengenang pertemuannya dengan penyerang asal Nigeria itu saat menjalani debutnya, seraya menyoroti betapa jauh perkembangan keduanya sejak pertemuan pertama tersebut.

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Kekuatan internal dan kedalaman skuad

Selain persoalan taktik yang segera dihadapi, Cubarsi juga membahas kembalinya Frenkie de Jong dan fleksibilitas yang ia berikan kepada skuad. Dengan pemain timnas Belanda itu mampu mengisi posisi di jantung pertahanan, persaingan memperebutkan tempat tetap ketat.

“Frenkie memiliki kualitas yang luar biasa, terutama di posisinya. Dia akan menjalani musim yang hebat. Saya yakin dia akan kembali dengan semangat yang sangat besar. Dia akan memberikan kualitas yang tinggi dan sangat penting bagi semua orang agar kondisinya baik,” kata Cubarsi. Kedalaman skuad ini penting bagi klub yang bersaing di berbagai kompetisi, terutama klub yang sangat mengandalkan perpaduan pemain bintang berpengalaman dan lulusan akademi. Sang bek menepis kekhawatiran soal usia skuad. Ia berpendapat bahwa pada usia 19 tahun, ia telah memiliki cukup pengalaman untuk menganggap laga-laga bertekanan tinggi sebagai hal biasa.

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Cubarsi menutup pernyataannya dengan mengalihkan perhatian dari berbagai pembicaraan di luar tim, termasuk diskusi yang terus berlangsung mengenai wasit dan rival mereka, Real Madrid. Ia menegaskan bahwa ruang ganti hanya berfokus pada penampilan mereka sendiri dan upaya untuk terus berkembang.