Pertandingan internasional terakhirnya ia mainkan pada Maret 2022 melawan Denmark, namun penyerang Valencia Arnaut Danjuma tetap yakin bahwa ia memiliki kemampuan untuk masuk ke skuad tim nasional Belanda, demikian ia sampaikan dalam acara Het Oranje Café.

Presenter Sam van Royen langsung bertanya di awal acara mengapa pemain yang telah enam kali membela timnas ini tidak ikut bersama Oranje di Amerika Serikat. "Haruskah saya jujur? Sebenarnya saya tidak tahu. Jika saya harus menjawab sendiri, saya rasa saya memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di timnas Belanda. Mengapa saya tidak ikut, sejujurnya saya tidak tahu. Anda benar-benar menanyakan hal yang sulit."

"Saya juga tidak membicarakannya dengan Koeman atau semacamnya. Jadi, saya juga tidak bisa memberitahu Anda apa yang dia katakan kepada saya, kalau tidak, saya sudah melakukannya. Mungkin saya tidak tampil cukup baik. Mungkin itulah intinya, menurut saya," tutup Danjuma.

Ketika Van Royen kemudian bertanya apakah dia memiliki kemampuan untuk bersaing di level skuad Oranje saat ini, Danjuma menjawab dengan tegas. "Ya, saya rasa begitu. Saya telah bermain dalam banyak pertandingan tahun ini dan LaLiga tentu saja merupakan kompetisi yang bagus," lanjut pemain sayap tersebut.

Penyerang berusia 29 tahun itu kemudian membahas beberapa pilihan yang dia buat selama kariernya, termasuk keputusannya untuk bermain di Girona beberapa musim lalu. "Tapi saya rasa saya telah melewatkan beberapa peluang di masa lalu, yang seharusnya membuat saya bisa lebih sering tampil."

"Saya pindah ke Girona untuk bermain di Liga Champions. Saat itu kami mengalami musim yang buruk. Dan sebagai pemain, Anda juga harus berada di klub yang sedang tampil bagus pada saat itu. Di Valencia, kami juga menjalani musim yang cukup baik musim ini, tapi itu pun berjalan dengan pasang surut."

Di masa lalu, Danjuma pernah bermain untuk NEC, Villarreal, Bournemouth, dan Tottenham.