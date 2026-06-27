Lam: Pemain Bayern harus duduk di bangku cadangan... dan Kimmich berada di posisi yang salah

Philipp Lahm, mantan kapten tim nasional Jerman, menyatakan keyakinannya bahwa perlu dilakukan perubahan pada susunan pemain inti "Die Mannschaft" selama perjalanannya di Piala Dunia 2026, dengan meminta agar Aleksandar Pavlović dikeluarkan dari susunan pemain inti dan Joshua Kimmich dikembalikan ke lini tengah.

Dalam wawancara dengan majalah Jerman “Kicker”, Lam mengatakan: “Lini tengah terlihat sangat tidak stabil… Aleksandar Pavlović benar-benar tidak meyakinkan saya di turnamen ini. Saya melihat begitu banyak kehilangan bola dalam situasi-situasi sederhana. Selain itu, ia juga tidak menempati posisi terbaik di lapangan.”

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Dia melanjutkan: “Itulah mengapa saya berpendapat bahwa Joshua Kimmich harus bermain di lini tengah. Dia telah bermain di posisi ini pada level tertinggi, selama sekitar sepuluh tahun, baik bersama tim nasional maupun Bayern Munich.. Dia akan memberikan stabilitas lebih bagi tim, dan potensinya akan lebih terlihat. Dia bisa membantu pertahanan, sekaligus berkontribusi dalam serangan melalui umpan-umpan panjangnya.”

Mantan bek kanan Bayern Munich itu melanjutkan: “Felix Nemisha adalah pilihan yang paling tepat untuk mendampingi Kimmich saat ini. Oleh karena itu, Pavlovic harus dikeluarkan dari susunan pemain inti.”

Lam menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Saya akan menempatkan Valdemar Anton di posisi bek kanan, dan Kimmich di lini tengah... Memainkan Kimmich sebagai bek tidak akan memaksimalkan potensinya. Kepemimpinan dan kelebihannya sangat dibutuhkan di lini tengah.”

Jerman kalah dalam pertandingan terakhirnya di babak penyisihan grup melawan Ekuador (2-1), padahal mereka sudah memastikan lolos ke babak 32 besar, di mana mereka akan menghadapi Paraguay pada Senin malam mendatang.