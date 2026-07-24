Kiper Die Königsblauen itu mengenang kembali fase kelam dalam kariernya dalam sebuah wawancara, yang terutama ditandai oleh masa peminjamannya ke Besiktas di Istanbul antara 2018 dan 2020. Di sana, sang penjaga gawang sempat hampir sepenuhnya gantung sarung tangan.

"Saya sampai merasa tersiksa untuk pergi bekerja. Dan hanya berusaha menjalani hari dengan agak normal sampai selesai," ujar kiper Schalke itu, memberi gambaran soal kondisi mentalnya saat itu.

Penyebab beban psikologis tersebut terletak pada peristiwa pada 2018. Hingga musim panas itu, karier pria kelahiran Biberach tersebut hanya mengenal satu arah: menanjak. Lewat 1. FSV Mainz 05, Karius berhasil melompat ke Premier League bersama Liverpool pada musim panas 2016. Di The Reds, ia berkembang menjadi pilihan nomor satu di bawah asuhan Jürgen Klopp dan mencapai final Liga Champions pada 2018.

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Loris Karius sempat memikirkan pensiun

Namun, final Liga Champions melawan Real Madrid berubah menjadi trauma olahraga. Karius menyebabkan dua gol dalam kekalahan 1-3 - yang diperparah oleh gegar otak yang ia alami dalam jalannya pertandingan, yang baru didiagnosis setelahnya.

"Sampai titik itu, karier saya hanya melesat tajam ke atas, lalu saya tiba-tiba jatuh dengan keras - sampai ke titik paling bawah," kenang pria yang kini berusia 33 tahun itu. Fase tersebut disebutnya "sangat berat", karena saat itu ia "sebagai pribadi belum begitu kuat".

Setelah itu, sang kiper kehilangan keterikatan dengan profesinya. "Saya merasa kosong dan bahkan sempat memikirkan untuk pensiun. Tapi saat itu saya baru 25 tahun dan tidak bisa begitu saja tinggal di rumah," aku Karius. Keseharian sebagai pesepakbola profesional pun menjadi beban: "Dalam fase itu saya merasa tidak ada seorang pun yang akan memahami saya. Saya tidak punya keinginan lagi untuk berlatih, tidak punya keinginan lagi untuk bermain."

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Sejak kapan Loris Karius bermain untuk FC Schalke 04?

Upaya dari lingkungan sekitarnya untuk menghiburnya dengan menyinggung kemapanan dari luar sama sekali tidak berhasil. Karius mengatakan bahwa ia kerap diingatkan bahwa dirinya bermain untuk klub ternama, tinggal di apartemen yang bagus, dan menghasilkan banyak uang. "Tapi semua itu sama sekali tidak berarti bagi saya. Kondisi saya benar-benar buruk dan saya merasa tidak punya siapa pun yang bisa membantu saya keluar dari lubang ini. Itu adalah tahun-tahun yang sulit," katanya.

Bahkan dukungan profesional pada awalnya juga tidak membawa perubahan yang diharapkan. Memang ia sempat terbuka kepada seorang pelatih mental, tetapi efek yang diinginkan tetap tidak muncul: "Saya tetap tidak bisa mengubah keadaan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, entah bagaimana saya berhasil berjuang sendiri untuk keluar dari masa sulit ini."

Perjalanan berat dalam kariernya kemudian membawa sang kiper melewati masa peminjaman di 1. FC Union Berlin sebelum menuju Inggris bersama Newcastle United. Setelah melalui periode tanpa klub, FC Schalke 04 bergerak pada Januari 2025 dan mengontrak pemain berpengalaman itu.