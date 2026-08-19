Pelatih yang kembali menjabat, Adi Hütter, mengonfirmasi bahwa pemain Brasil itu akan dimainkan, tetapi membiarkan pertanyaan soal perekrutan kiper baru tetap terbuka. "Nanti kita akan lihat apa lagi yang terjadi ke depannya," kata pria Austria itu pada Rabu.

Kekalahan telak Frankfurt dalam gladi bersih pada Minggu lalu di markas klub Premier League Inggris, FC Brentford (0-7), kembali memantik perdebatan lama soal Santos. Menurut laporan media, Hütter telah kehilangan kepercayaan kepada pemain berusia 23 tahun itu. Noah Atubolu (SC Freiburg) dan mantan pemain Frankfurt Lukas Hradecky (AS Monaco) dianggap sebagai kandidat transfer. Hütter tidak ingin mengomentari perekrutan kemungkinan pemain tambahan - juga di posisi lain.

Setidaknya, Hütter bisa merencanakan Robin Koch untuk laga piala. Sang kapten dan pemimpin lini belakang itu mengalami gegar otak ringan dalam laga melawan Brentford. "Saya berasumsi dia akan bermain," kata sang pelatih, yang menurut pengakuannya telah mengevaluasi pertandingan di London itu bersama anak-anak asuhnya: "Hal seperti itu sama sekali tidak bisa diterima dalam bentuk seperti ini. Kami telah melakukan analisis yang jelas. Ini menjadi tembakan peringatan."