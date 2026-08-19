Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Lalu kita akan lihat apa lagi yang akan terjadi di masa depan": Kaua Santos yang kontroversial akan mengawal gawang Eintracht di DFB-Pokal

DFB-Pokal
SC St. Toenis vs Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Kaua Santos

Kaua Santos yang kontroversial akan berdiri di bawah mistar Eintracht Frankfurt pada Jumat (18.00) di putaran pertama DFB-Pokal melawan klub divisi lima FC St. Tönis, tetapi perdebatan soal kiper akan tetap membayangi klub Bundesliga itu.

Pelatih yang kembali menjabat, Adi Hütter, mengonfirmasi bahwa pemain Brasil itu akan dimainkan, tetapi membiarkan pertanyaan soal perekrutan kiper baru tetap terbuka. "Nanti kita akan lihat apa lagi yang terjadi ke depannya," kata pria Austria itu pada Rabu.

Kekalahan telak Frankfurt dalam gladi bersih pada Minggu lalu di markas klub Premier League Inggris, FC Brentford (0-7), kembali memantik perdebatan lama soal Santos. Menurut laporan media, Hütter telah kehilangan kepercayaan kepada pemain berusia 23 tahun itu. Noah Atubolu (SC Freiburg) dan mantan pemain Frankfurt Lukas Hradecky (AS Monaco) dianggap sebagai kandidat transfer. Hütter tidak ingin mengomentari perekrutan kemungkinan pemain tambahan - juga di posisi lain.

Setidaknya, Hütter bisa merencanakan Robin Koch untuk laga piala. Sang kapten dan pemimpin lini belakang itu mengalami gegar otak ringan dalam laga melawan Brentford. "Saya berasumsi dia akan bermain," kata sang pelatih, yang menurut pengakuannya telah mengevaluasi pertandingan di London itu bersama anak-anak asuhnya: "Hal seperti itu sama sekali tidak bisa diterima dalam bentuk seperti ini. Kami telah melakukan analisis yang jelas. Ini menjadi tembakan peringatan."

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google