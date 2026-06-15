"Lalu kamu membawa Weghorst untuk memaksakan sesuatu, tapi justru tidak memainkannya saat dibutuhkan"

Johan Derksen mengkritik kebijakan pergantian pemain yang dilakukan pelatih timnas Ronald Koeman. Pelatih timnas Belanda itu mendapat banyak kritikan setelah pertandingan imbang melawan Jepang. Derksen pun mengatakan bahwa ia akan membuat pilihan yang berbeda, seperti yang ia sampaikan dalam podcast Groeten uit Grolloo.

Jika terserah Derksen, Weghorst seharusnya lebih diutamakan daripada Memphis Depay pada Minggu malam, yang masuk menggantikan Donyell Malen pada menit ke-70.

Menurut Derksen, Oranje hampir tidak bisa menembus pertahanan lawan dan ia berpendapat bahwa penyerang Ajax itu masih bisa memaksakan sesuatu. "Pada suatu saat, Anda bermain dalam pertandingan yang sangat sulit melawan Jepang. Mereka tidak bisa menembus pertahanan lawan. Akibatnya, pertandingan menjadi membosankan," kata Derksen.

"Dan kamu membawa Wout Weghorst untuk memaksakan sesuatu, tapi kamu tidak memasukkannya saat dibutuhkan," lanjut Derksen, yang menyebutkan bahwa Memphis sudah beberapa bulan tidak bermain dan sama sekali tidak memiliki kecepatan di kakinya.

"Kamu membawa Weghorst untuk satu hal: jika tidak bisa menembus pertahanan, kamu bisa memaksakan sesuatu dan melempar bola ke depan gawang. Mereka harus menyundulnya dengan kekuatan mentah. Pertandingan ini adalah kesempatan ideal untuk itu. Pergantian Memphis sama sekali tidak masuk akal."

Derksen menyimpulkan bahwa menurutnya Koeman telah gagal dalam hal ini. "Itu adalah penilaian yang salah dari Koeman. Peran Koeman dalam hal ini telah menyebabkan hasil imbang," demikian kesimpulannya.

Weghorst akhirnya tetap duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Penyerang lainnya, Brian Brobbey, diperbolehkan masuk sebagai pengganti menjelang akhir pertandingan.