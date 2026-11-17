Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Setelah kemenangan spektakuler atas Belanda, Jürgen Klopp mengungkap bagaimana sebuah kiat taktik membawa timnas Jerman meraih kemenangan gemilang.

"Hari ini intens dengan cara yang sama sekali berbeda. Itu terlihat jelas. Kedua tim ingin menekan tinggi. Namun, keduanya tidak saling memberi kemudahan itu dan justru saling mengirim bola melambung melewati kepala. Kami juga berusaha bermain sederhana. Jadi, kecuali saat ada kesempatan bermain cepat, kami ingin membangun serangan dari belakang," jelas pelatih timnas Jerman itu seusai kemenangan 5-0 (1-0) timnya .

Terkait hal itu, menurutnya mereka tidak boleh "membuat diri sendiri panik", sebab hanya ada waktu "dua sesi latihan" untuk melatih pola permainan tersebut. "Lalu, membangun serangan dengan sempurna saat menghadapi tekanan tinggi? Saya pikir: Kami bisa tidak melakukannya dulu. Kami akan melakukannya nanti, ketika kami punya waktu dua pekan," kata Klopp.

Sebagai gantinya, timnas Jerman memilih pendekatan yang sedikit lebih pragmatis saat menguasai bola. "Kami ingin mengirim bola panjang kepada Kai (Havertz), mengejar bola kedua, dan Belanda punya rencana yang sama. Mereka mengirim bola ke (Cody) Gakpo," jelas Klopp. Menurutnya, Belanda terutama menyulitkan tim Jerman "ketika bola berada di tanah, karena (Tijjani) Reijnders bermain di posisi nomor sepuluh dan (Donyell) Malen menyibukkan kedua bek tengah. Saat itu mereka membuat kami terus berlari."

Iklan Iklan

Pelatih timnas Jerman itu melanjutkan: "Kami harus lebih berani dan meminta salah satu bek tengah maju untuk bertahan. Pavlo (Aleksandar Pavlovic) dan Jo (Joshua Kimmich) menemukan penyesuaian yang bagus, tetapi itu belum cukup karena ruangnya masih terlalu besar. Karena itu, Jona (Jonathan Tah) atau Schlotti (Nico Schlotterbeck) harus maju ke lini tengah untuk bertahan. Saat itulah kami membuat mereka kesulitan. Lalu, kami melakukan hal-hal luar biasa dari ruang-ruang tersebut."

Getty Images

Topik Terkait

Siapa lawan timnas Jerman di perempat-final Nations League?

Secara keseluruhan, pelatih timnas Jerman itu sangat puas dengan penampilan timnya secara keseluruhan . Ia akan menonton kembali "gol-gol hebat" itu berulang kali "malam ini serta dalam beberapa pekan dan bulan ke depan". "Saat ini, kelompok ini sangat istimewa," kata Klopp tentang skuadnya, yang sudah membuatnya "jatuh cinta bukan kepalang" pada awal musim gugur.

"Semua orang pulang dengan senyum dan, setidaknya selama tiga atau empat bulan, tidak mempertanyakan tim nasional. Sebaliknya, mereka berpikir: Tim ini bisa menjadi sesuatu yang bagus," tambah Klopp. Ia memiliki "pesepakbola yang luar biasa, pribadi-pribadi yang hebat" dalam timnya: "Para pemain juga masih terus mengejutkan diri mereka sendiri."

Iklan

Berkat kemenangan telak atas Belanda, timnas Jerman merebut posisi pertama Grup 2 pada laga terakhir Nations League dan lolos ke perempat-final. Berdasarkan situasi saat ini, calon lawan mereka di fase tersebut adalah Belgia, Spanyol, Denmark, Portugal, atau Norwegia.