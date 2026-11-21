Bagikan Ikuti GOAL di Google

Presiden Barcelona, Joan Laporta, berbicara mengenai gambaran proyek olahraga klub dan masa depannya saat berkunjung ke New York, Amerika Serikat. Ia memaparkan target tim pada musim ini, sikapnya terhadap pelatih asal Jerman Hansi Flick, pandangannya tentang sejumlah bintang tim, terutama Lamine Yamal, serta rencana klub terkait bursa transfer.

Iklan

Pernyataan Laporta disampaikan dalam wawancara dengan jaringan "TUDN", sebagaimana dikutip harian "Sport", di sela kunjungannya yang berpusat pada peresmian monumen ketiga untuk legenda Johan Cruyff di Riverside Park, New York, serta penyelenggaraan sejumlah pertemuan yang bersifat strategis.

Liga Champions dan LaLiga

Laporta menyatakan keyakinannya bahwa tim mampu terus bersaing memperebutkan gelar. Ia menegaskan bahwa target klub tidak sebatas mempertahankan level saat ini, tetapi juga meraih pencapaian baru.

Sang presiden klub menetapkan Liga Champions, LaLiga untuk ketiga kalinya secara beruntun, dan Piala Super Spanyol sebagai target utama musim ini, sementara tim juga ingin bersaing ketat memperebutkan gelar Copa del Rey.

Iklan Iklan

Laporta memuji kerja dua pelatih sebelumnya, Ronald Koeman dan Xavi Hernandez, selama masa-masa sulit yang dilalui klub. Menurutnya, Hansi Flick berhasil membangun di atas fondasi yang telah ada, setelah membawa tim meraih dua gelar LaLiga, Copa del Rey, dan Piala Super, serta mencapai semifinal Liga Champions.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL Tonton

Ia menegaskan bahwa hasil tersebut telah menempatkan Barcelona di jalur yang benar, tetapi bukan berarti target yang ditetapkan manajemen sudah tercapai sepenuhnya.

Flick Perkuat Persaingan

Iklan

Laporta juga memuji peran Flick dalam mengelola skuad. Ia menjelaskan bahwa pelatih asal Jerman itu berhasil menanamkan gagasan bahwa semua pemain merupakan bagian penting dari tim, bahkan dengan pergantian yang ia lakukan selama pertandingan.

Ia menegaskan bahwa kejelasan gagasan Flick dan caranya menangani para pemain memberikan stabilitas bagi proyek olahraga klub. Ia juga menyebut bahwa meraih gelar LaLiga untuk ketiga kalinya secara beruntun akan menjadi pencapaian bersejarah bagi klub.

Iklan

Yamal, Talenta Istimewa

Presiden Barcelona itu memuji kemampuan Yamal dan menyebutnya sebagai pemain yang kreatif dan istimewa. Ia menilai Yamal telah menunjukkan kedewasaan sejak dini meski usianya masih muda, serta memiliki kemampuan teknis yang besar untuk membuat perbedaan dan menjalin pemahaman dengan rekan-rekannya.

Iklan

Nama-nama yang Mendapat Kepercayaan Presiden

Laporta turut menyinggung sejumlah pemain Barcelona. Ia menyebut perlunya membantu Alejandro Balde memulihkan semangat dan performanya, memuji penampilan Gerard Martin, serta optimistis dengan potensi Gabriel Jesus. Menurutnya, pemain tersebut mampu memberikan kontribusi bagi tim, tidak hanya lewat gol, tetapi juga melalui pergerakan dan kemampuannya memanfaatkan ruang.

Iklan

Ia juga menyebut bahwa Brian Farinas memiliki fleksibilitas taktis yang memungkinkannya bermain di berbagai posisi.

Selain itu, ia menggambarkan Fermin Lopez sebagai pemain dengan kekuatan fisik yang besar dan memuji Pedri, sebelum berbicara tentang pengaruh Rodri terhadap rekan-rekannya. Menurutnya, pengalaman dan kredibilitas Rodri dapat membantu Marc Bernal berkembang dan menambah pengalaman.

Iklan

Deco Putuskan Urusan Transfer

Terkait bursa transfer, Laporta tidak menutup kemungkinan bahwa pintu perekrutan tetap tertutup hingga musim panas mendatang. Namun, ia menyerahkan keputusan akhir kepada direktur olahraga, Deco, seraya menegaskan kepuasannya terhadap skuad saat ini dan kepercayaannya kepada para pemain yang ada di tim.

Iklan

Ia menjelaskan bahwa setiap langkah ke depan akan melalui evaluasi manajemen olahraga, mengingat klub ingin menjaga stabilitas proyek dan tidak melakukan perubahan tanpa kebutuhan yang jelas.

Presiden Barcelona itu menutup pernyataannya dengan menegaskan antusiasmenya terhadap tim saat ini, di saat manajemen menetapkan target besar untuk musim ini, terutama bersaing di Liga Champions dan berupaya meraih gelar LaLiga untuk ketiga kalinya secara beruntun.