LaLiga menuntaskan proyeknya untuk mengembangkan sepak bola Irak setelah lebih dari tiga tahun kerja sama





Liga sepakbola Spanyol (LaLiga) mengakhiri proyek konsultasi dan pengembangan sepakbolanya bersama Asosiasi Sepakbola Irak, yang dimulai pada tahun 2023, setelah berakhirnya masa kontrak asli dan periode negosiasi berikutnya, di mana LaLiga menawarkan sejumlah alternatif yang bertujuan menyusun kerangka baru untuk kelanjutan kerja sama.

Proyek yang mendapat dukungan dari level tertinggi

Presiden LaLiga, Javier Tebas, mengatakan: "Irak memiliki salah satu basis suporter yang paling bergairah dan berkomitmen terhadap sepakbola di dunia, dan antusiasme ini telah menjadi sumber inspirasi yang tak henti bagi tim kerja kami sepanjang tiga tahun ini. Semua yang kami bangun bersama merupakan warisan bagi sepakbola Irak. Saya yakin bahwa fondasi yang telah kami letakkan itu kokoh, dan saya percaya bahwa mereka yang kini bertanggung jawab atasnya akan tahu bagaimana menjaganya dan mengembangkannya."

Kesepakatan itu dimulai pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan Adnan Dirjal, Presiden Asosiasi Sepakbola Irak saat itu, di mana LaLiga sejak awal menempatkan sebuah tim tetap untuk bekerja langsung di lapangan di Baghdad, didukung oleh ratusan spesialis dari kantor pusatnya di Madrid dan kantor-kantor internasionalnya.

Proyek ini juga sejak awal mendapat keterlibatan langsung dari Javier Tebas, Presiden LaLiga, yang mengawasi secara pribadi perkembangannya dan mengunjungi Irak dalam berbagai kesempatan.

Tonggak-tonggak utama: pengembangan bisnis dan kompetisi profesional

• Penataan ulang menyeluruh liga divisi satu dan dua, dengan partisipasi 20 tim dan penyelenggaraan 380 pertandingan, di samping pengembangan sistem baru untuk babak gugur guna menentukan promosi, bertahan, dan degradasi, yang berkontribusi memperkuat daya saing dan profesionalisme, dengan penetapan peran dan tanggung jawab yang lebih jelas di dalam Asosiasi Sepakbola Irak dan struktur kompetisi.

• Penerapan kalender asimetris bersyarat, di samping strategi bertahap yang dikembangkan sejak tahun 2023, dengan tujuan menyelaraskan jadwal awal dan akhir musim dengan liga-liga Eropa besar. Pekerjaan yang diselesaikan selama musim panas 2026 sangat menentukan untuk memastikan musim baru bergulir di atas dasar yang tepat, dengan mengakomodasi kebutuhan Piala Irak, Piala Super Irak yang baru, komitmen tim nasional, dan partisipasi klub-klub di turnamen benua.

• Penerapan fase pertama sistem kontrol keuangan klub, yang mencakup regulasi keuangan dan program pelatihan di Irak dan Spanyol, serta pembentukan komite sertifikasi dan komite banding.

• Pengenalan teknologi asisten wasit video VAR untuk pertama kalinya dalam sejarah sepakbola Irak.

• Peningkatan nilai hak audiovisual sebesar 6,5 kali lipat, dengan tercatat lebih dari 20 juta penonton digital selama musim 2025-2026, dengan rata-rata 112 ribu penayangan per pertandingan.

• Penandatanganan perjanjian dengan Adidas untuk menjadi pemasok resmi bola, di samping penerapan model profesional pertama untuk aktivasi dan pengukuran sponsor dalam sejarah kompetisi.

• Pertumbuhan ekosistem digital kompetisi sebesar 39,6%, dan sebesar 81,7% bila menghitung WhatsApp, hingga mencapai 474.600 pengikut. Total pengikut kedua puluh klub secara gabungan mencapai 6,29 juta pengikut, dengan seluruh klub mencatatkan angka pertumbuhan positif.

• Penyelenggaraan 20 lokakarya, pelatihan lebih dari 500 spesialis dari 40 klub, dan penyampaian lebih dari 200 jam pelatihan, yang mencakup tiga program imersi di kantor pusat LaLiga di ibu kota Spanyol, Madrid. Program-program tersebut mencakup seluruh bidang proyek, termasuk pengembangan bisnis dan pengembangan olahraga.

Tonggak-tonggak utama: pengembangan olahraga dan sepakbola kelompok usia – «Proyek Impian»

• Pembentukan ekosistem liga kelompok usia di Irak, yang berkembang dari 66 tim pada musim 2023-2024 menjadi 174 tim, 1.608 pertandingan, dan 4.070 pemain terdaftar pada musim 2025-2026, dengan peningkatan yang melampaui 163% pada jumlah tim, 301% pada jumlah pertandingan, dan 142% pada jumlah pemain.

• Untuk pertama kalinya, seluruh pemain didaftarkan melalui platform digital MyIFA yang memuat regulasi untuk membatasi manipulasi usia. Sistem tersebut juga mengesahkan 856 pelatih, 994 wasit, dan 226 pengawas pertandingan.

• Pusat bakat milik Asosiasi Sepakbola Irak di Baghdad melakukan penilaian terhadap 1.424 peserta dari 66 institusi, dan memilih 96 pemain serta 14 pelatih untuk menjalani proses pemantauan individual yang berbasis data.

• LaLiga menyusun rencana strategis untuk pengembangan Asosiasi Sepakbola Irak selama tiga tahun, yang diajukan kepada Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) dan memperoleh persetujuan FIFA. Pengesahan ini berkontribusi memungkinkan Asosiasi Sepakbola Irak bergabung dengan program pengembangan bakat FIFA (TDS) dan berpindah dari kategori "Pengembangan" ke kategori "Ambisi" serta meningkatkan nilai pendanaan yang dialokasikan untuknya dari nol menjadi 250 ribu dolar AS.

Fleksibilitas dalam upaya melanjutkan kemitraan

Kontrak asli berakhir pada April 2026. Selama masa menunggu penyelesaian proses pemilihan Asosiasi Sepakbola Irak, LaLiga mempertahankan tim dan pekerjaannya di Baghdad.

Setelah kepemimpinan baru mengemban tugasnya, Asosiasi Sepakbola Irak meminta LaLiga mempertahankan timnya di Irak selama tiga bulan tambahan, bersamaan dengan negosiasi mengenai perjanjian baru. LaLiga menyetujui permintaan tersebut dan melanjutkan pekerjaannya di sana.

Selama periode ini, LaLiga menunjukkan tingkat fleksibilitas dan komitmen yang tinggi, serta menawarkan beberapa opsi teknis dan kontraktual. LaLiga juga menerima keputusan Asosiasi Sepakbola Irak untuk tidak melanjutkan "Proyek Impian", dan memasukkan, atas permintaan asosiasi, sebuah alur kerja baru yang khusus mengenai perwasitan.

Proposal tersebut, yang disusun bekerja sama dengan Komite Teknis Wasit di Spanyol CTA, mencakup penunjukan seorang pakar utama untuk bekerja secara tetap di lapangan, di samping penyediaan dukungan langsung dari tokoh-tokoh perwasitan internasional terkemuka.

Proposal itu juga memberi kesempatan kepada perwakilan perwasitan di Asosiasi Sepakbola Irak untuk menghadiri sesi peninjauan internal mingguan Komite Teknis Wasit, dalam sebuah peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya di tingkat perwasitan internasional.

Meskipun beragam alternatif luas telah ditawarkan, pada akhirnya tidak dimungkinkan tercapainya kesepakatan baru.

LaLiga menegaskan bahwa mereka akan tetap siap bekerja sama dengan sepakbola Irak di masa depan, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada para pejabat Irak, klub-klub, pelatih, wasit, dan suporter atas kerja sama mereka sepanjang tiga tahun terakhir.

Sistem-sistem yang telah diterapkan, kader-kader yang telah dilatih, dan pengetahuan yang telah ditransfer menjadi fondasi kuat yang dapat dijadikan pijakan oleh sepakbola Irak untuk melanjutkan perjalanan pengembangannya.

LaLiga akan melanjutkan komitmennya untuk mengembangkan sepakbola di tingkat internasional. Lembaga ini saat ini terlibat dalam berbagai proyek konsultasi yang mencakup beragam bidang, termasuk pengembangan olahraga, profesionalisasi liga dan klub, produksi audiovisual, akademi, dan pengembangan kelompok usia, dengan menerapkan standar keunggulan, profesionalisme, dan komitmen yang sama yang menandai pekerjaannya di Irak.