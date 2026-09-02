LaLiga menuntaskan proyek pengembangan sepak bola Irak setelah lebih dari tiga tahun kerja sama





Asosiasi Liga Sepak Bola Spanyol (LaLiga) telah mengakhiri proyek konsultasi dan pengembangan sepak bolanya bersama Federasi Sepak Bola Irak, yang diluncurkan pada tahun 2023, menyusul berakhirnya masa kontrak asli dan periode negosiasi berikutnya, yang selama itu LaLiga menawarkan sejumlah alternatif yang bertujuan menyusun kerangka baru untuk melanjutkan kerja sama.

Proyek yang mendapat dukungan dari level tertinggi

Presiden LaLiga, Javier Tebas, mengatakan: "Irak memiliki salah satu basis pendukung yang paling bergairah dan berkomitmen terhadap sepak bola di dunia, dan antusiasme ini menjadi sumber inspirasi yang tiada henti bagi tim kerja kami sepanjang tiga tahun ini. Semua yang kami bangun bersama merupakan warisan bagi sepak bola Irak. Saya yakin bahwa fondasi yang telah kami letakkan sangat kokoh, dan saya percaya bahwa para pihak yang kini bertanggung jawab atasnya akan tahu cara menjaganya dan mengembangkannya."

Kesepakatan itu diluncurkan pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan Adnan Dirjal, Presiden Federasi Sepak Bola Irak saat itu, di mana LaLiga sejak awal menugaskan sebuah tim tetap untuk bekerja di lapangan di Baghdad, yang didukung oleh ratusan spesialis dari kantor pusatnya di Madrid serta kantor-kantor internasionalnya.

Proyek ini juga mendapat keterlibatan langsung sejak peluncurannya dari Presiden LaLiga, Javier Tebas, yang secara pribadi mengawasi perkembangannya dan mengunjungi Irak dalam berbagai kesempatan.

Tonggak-tonggak utama: pengembangan bisnis dan kompetisi profesional

• Penataan ulang menyeluruh atas liga divisi pertama dan kedua, dengan partisipasi 20 tim dan penyelenggaraan 380 pertandingan, di samping penciptaan sistem baru untuk babak-babak gugur guna menentukan promosi, bertahan, dan degradasi, yang berkontribusi pada peningkatan daya saing dan profesionalisme, disertai penetapan peran dan tanggung jawab yang lebih jelas di dalam Federasi Sepak Bola Irak dan struktur kompetisi.

• Penerapan kalender asimetris bersyarat, di samping strategi bertahap yang dikembangkan sejak tahun 2023, dengan tujuan menyelaraskan jadwal pembukaan dan penutupan musim dengan liga-liga besar Eropa. Pekerjaan yang dirampungkan selama musim panas 2026 sangat menentukan untuk memastikan musim baru dimulai atas dasar yang tepat, dengan mengakomodasi kebutuhan Piala Irak, Piala Super Irak yang baru, kewajiban tim nasional, serta partisipasi klub-klub di turnamen benua.

• Penerapan tahap pertama dari sistem pengawasan finansial atas klub, yang mencakup regulasi finansial serta program pelatihan di Irak dan Spanyol, dan pembentukan komite verifikasi serta komite banding.

• Pengenalan teknologi asisten wasit video VAR untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Irak.

• Peningkatan nilai hak audiovisual sebesar 6,5 kali lipat, dengan tercatatnya lebih dari 20 juta penonton digital selama musim 2025-2026, dengan rata-rata 112 ribu penonton per pertandingan.

• Penandatanganan perjanjian dengan Adidas sebagai pemasok resmi bola, di samping penerapan model profesional pertama untuk mengaktifkan dan mengukur sponsor dalam sejarah kompetisi.

• Pertumbuhan sistem digital kompetisi sebesar 39,6%, dan sebesar 81,7% jika WhatsApp diperhitungkan, sehingga mencapai 474.600 pengikut. Total pengikut kedua puluh klub secara keseluruhan mencapai 6,29 juta pengikut, dengan seluruh klub mencatat angka pertumbuhan yang positif.

• Penyelenggaraan 20 lokakarya, pelatihan lebih dari 500 spesialis dari 40 klub, dan penyediaan lebih dari 200 jam pelatihan, yang mencakup tiga program magang di kantor pusat LaLiga di ibu kota Spanyol, Madrid. Program-program tersebut mencakup seluruh bidang proyek, termasuk pengembangan bisnis dan pengembangan olahraga.

Tonggak-tonggak utama: pengembangan olahraga dan sepak bola kelompok usia – «Proyek Impian»

• Pembentukan sistem liga kelompok usia di Irak, yang berkembang dari 66 tim pada musim 2023-2024 menjadi 174 tim, 1.608 pertandingan, dan 4.070 pemain terdaftar pada musim 2025-2026, dengan peningkatan melampaui 163% pada jumlah tim, 301% pada jumlah pertandingan, dan 142% pada jumlah pemain.

• Untuk pertama kalinya, seluruh pemain didaftarkan melalui platform digital MyIFA yang mencakup regulasi untuk membatasi manipulasi usia. Sistem ini juga menyertifikasi 856 pelatih, 994 wasit, dan 226 pengawas pertandingan.

• Pusat Bakat milik Federasi Sepak Bola Irak di Baghdad mengevaluasi 1.424 peserta dari 66 lembaga, dan memilih 96 pemain serta 14 pelatih untuk menjalani proses pemantauan individu yang berbasis data.

• LaLiga menyusun rencana strategis untuk pengembangan Federasi Sepak Bola Irak selama tiga tahun, yang diajukan kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan memperoleh persetujuan FIFA. Persetujuan ini berkontribusi memungkinkan Federasi Sepak Bola Irak bergabung dalam program pengembangan bakat FIFA (TDS), berpindah dari kategori "Pengembangan" ke kategori "Ambisi", dan menaikkan nilai pendanaan yang dialokasikan untuknya dari nol menjadi 250 ribu dolar AS.

Fleksibilitas dalam upaya melanjutkan kemitraan

Kontrak asli berakhir pada April 2026. Selama masa menunggu penyelesaian proses pemilihan Federasi Sepak Bola Irak, LaLiga tetap mempertahankan tim dan pekerjaannya di Baghdad.

Setelah kepemimpinan baru menjalankan tugasnya, Federasi Sepak Bola Irak meminta LaLiga untuk mempertahankan timnya di Irak selama tiga bulan tambahan, bersamaan dengan negosiasi mengenai perjanjian baru. LaLiga menyetujui permintaan tersebut dan melanjutkan pekerjaannya di sana.

Selama periode ini, LaLiga menunjukkan tingkat fleksibilitas dan komitmen yang besar, serta menawarkan beberapa opsi teknis dan kontraktual. LaLiga juga menerima keputusan Federasi Sepak Bola Irak untuk tidak melanjutkan "Proyek Impian", dan, atas permintaan federasi, memasukkan jalur kerja baru yang khusus mengenai perwasitan.

Usulan tersebut, yang disusun bekerja sama dengan Komite Teknis Wasit di Spanyol CTA, mencakup penunjukan seorang pakar utama untuk bekerja secara tetap di lapangan, di samping pemberian dukungan langsung dari tokoh-tokoh perwasitan internasional terkemuka.

Usulan itu juga memungkinkan para perwakilan perwasitan di Federasi Sepak Bola Irak untuk menghadiri sesi peninjauan internal mingguan Komite Teknis Wasit, dalam sebuah kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya di tingkat perwasitan internasional.

Namun, meskipun beragam alternatif telah ditawarkan, pada akhirnya tidak memungkinkan untuk mencapai kesepakatan baru.

LaLiga menegaskan bahwa mereka akan tetap siap bekerja sama dengan sepak bola Irak di masa mendatang, serta menyampaikan terima kasih kepada para pejabat Irak, klub-klub, pelatih, wasit, dan suporter atas kerja sama mereka sepanjang tiga tahun terakhir.

Sistem-sistem yang telah diterapkan, kader-kader yang telah dilatih, serta pengetahuan yang telah ditransfer, membentuk fondasi kuat yang dapat dijadikan pijakan bagi sepak bola Irak untuk melanjutkan perjalanan perkembangannya.

LaLiga akan terus berkomitmen mengembangkan sepak bola di tingkat internasional. Lembaga ini saat ini terlibat dalam berbagai proyek konsultasi yang mencakup beragam bidang, termasuk pengembangan olahraga, profesionalisasi liga dan klub, produksi audiovisual, akademi, dan pengembangan kelompok usia, dengan menerapkan standar keunggulan, profesionalisme, dan komitmen yang sama seperti yang menandai pekerjaannya di Irak.