Presiden LaLiga Javier Tebas: Saya Inginkan Messi, Layaknya Mourinho, Guardiola, Klopp, & Ronaldo

Tapi secara tersirat, Tebas merasa bahwa sang megabintang sulit untuk dipertahankan.

Presiden LaLiga Spanyol, Javier Tebas, menegaskan bahwa ia menginginkan megabintang , Lionel Messi, bertahan.

Masa depan Messi di Barcelona masih menyisakan tanda tanya menyusul musim panas yang penuh gejolak dan konflik dengan mantan presiden klub, Josep Maria Bartomeu cs.

Sejak jendela transfer musim panas dibuka, kapten timnas itu pun dihubung-hubungkan dengan tiga klub besar, yaitu: Milan, , dan .

Kontrak Messi di Barca bakal habis pada Juni 2021 alias akhir musim depan. Sampai saat ini, belum ada perpanjangan kontrak untuk sang penyerang.

“Saya ingin Messi tetap di LaLiga, seperti yang saya inginkan kepada [manajer Hotspur, Jose] Mourinho, [Manajer Manchester City, Pep] Guardiola, dan [manajer , Jurgen] Klopp, dan [megabintang ] Cristiano [Ronaldo]…,” ucap Tebas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sepakbola Dunia bertajuk “They All Help You Grow”, Kamis (26/11).

"Itu bukan hal yang esensial. Mereka tidak sepenting yang orang-orang katakan. Neymar pergi. Penting untuk memiliki strategi, seorang pemain dapat membantu Anda, tetapi tidak sekrusial itu.”

“Kami telah menyelesaikan kesepakatan untuk empat musim ke depan pada hampir semua wilayah. Ini bisa mendorong sponsor, tetapi kami benar-benar bekerja keras untuk merek liga ini.”

“Saya berharap Messi, yang merupakan pemain terbaik, menyelesaikan kariernya di sini,” pungkasnya.

Messi menghabiskan seluruh karier seniornya di Camp Nou, sejak ia dipromosikan dari tim muda Barca pada 2004.

Sejak debut, Messi telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Barca dan memenangkan 34 trofi, termasuk 10 gelar LaLiga dan empat mahkota Liga Champions.

Pada musim ini, Messi telah mencetak tiga gol dalam delapan LaLiga untuk Barca yang kini menempati urutan ke-13 klasemen sementara, terpaut 12 poin dari pemimpin klasemen .

Messi terhitung memulai musim ini dengan tidak bagus-bagus amat. Total, dia baru mencetak enam gol dan dua assist di semua kompetisi sejauh musim bergulir.