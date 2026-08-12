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La liga Connected BallGOAL AR
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Diterjemahkan oleh

LaLiga EA Sports Menjadi Liga Sepak Bola Pertama yang Menerapkan Teknologi "Bola Terhubung" (Connected Ball) di Seluruh Pertandingannya

LaLiga

Teknologi yang dikembangkan melalui kerja sama dengan PUMA dan KINEXON ini akan diterapkan dengan koordinasi erat bersama Komite Teknik Wasit (CTA), mulai dari pekan pertama musim 2026/2027 dan di seluruh pertandingan LaLiga EA Sports, sehingga meningkatkan tingkat akurasi, transparansi, dan kepercayaan dalam seluruh kompetisi.

Pada Agustus mendatang, LaLiga akan menjadi liga sepak bola profesional nasional pertama di dunia yang menerapkan teknologi «Connected Ball» secara luas, melalui penggunaannya di seluruh pertandingan LaLiga EA Sports, serta memadukannya dengan teknologi asisten wasit video (VAR) dan offside semi-otomatis (SAOT), sehingga mengukuhkan posisi LaLiga sebagai pelopor global dalam inovasi sepak bola, kemajuan teknologi, dan integritas kompetisi.


La liga Connected BallGOAL AR


Inisiatif ini juga memperkuat komitmen LaLiga untuk terus mengembangkan pengalaman audiovisual, serta cara para penggemar, saluran penyiar eksklusif, dan platform digital mengikuti sepak bola.


La liga Connected BallGOAL AR


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