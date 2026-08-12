Pada Agustus mendatang, LaLiga akan menjadi liga sepak bola profesional nasional pertama di dunia yang menerapkan teknologi «Connected Ball» secara luas, melalui penggunaannya di seluruh pertandingan LaLiga EA Sports, serta memadukannya dengan teknologi asisten wasit video (VAR) dan offside semi-otomatis (SAOT), sehingga mengukuhkan posisi LaLiga sebagai pelopor global dalam inovasi sepak bola, kemajuan teknologi, dan integritas kompetisi.





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Inisiatif ini juga memperkuat komitmen LaLiga untuk terus mengembangkan pengalaman audiovisual, serta cara para penggemar, saluran penyiar eksklusif, dan platform digital mengikuti sepak bola.





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