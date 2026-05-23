Lale Gül terpesona oleh pemain internasional Belanda yang sudah menikah: 'Menurutku dia benar-benar ganteng'

Pemain timnas Belanda Virgil van Dijk disukai oleh Lale Gül. Hal itu diungkapkan oleh penulis yang sedang menjadi perbincangan tersebut dalam podcast gosip Lightless Lounge milik Nikkie de Jager dan Wes van Os.

Gül yang berusia 28 tahun saat ini masih lajang, sehingga kehidupan asmaranya sering dibicarakan di media. Setelah ia mengakui bahwa penyanyi Jan Smit dan presenter Humberto Tan adalah pria-pria yang menarik, beberapa nama pesepakbola pun ikut dibahas.

“Sebenarnya, aku sangat menyukai para pemain sepak bola Belanda. Tentu saja aku tidak punya peluang, karena seluruh Belanda antre untuk mereka. Tapi aku benar-benar menganggap mereka hot, terutama Virgil van Dijk,” kata Gül.

Bukan hanya bek Liverpool itu yang disukainya. “Menurut saya ada Denzel Dumfries, Xavi Simons. Noa Lang punya terlalu banyak tato dan aksen Maroko yang terlalu kental. Dan tentu saja Memphis Depay, saya suka melihat mereka semua. Saya tidak tahu apakah mereka punya isi…”

Dumfries, Van Dijk, dan Lang diketahui memiliki pasangan dan anak. Simons dan Memphis yang juga disebutkan kurang terbuka mengenai kehidupan pribadi mereka.

Ronnie Flex

Gül terbuka untuk hal baru. “Sampai sekarang saya selalu berkencan dengan pria yang tidak terkenal, tapi demi cerita, saya akan senang jika suatu saat bisa menjalin hubungan dengan pria terkenal.” Dia baru-baru ini memberi tahu RTL Boulevard bahwa dia telah menjalani kencan yang menyenangkan dengan rapper Ronnie Flex.

Menurut Gül, mereka terutama memiliki ikatan persahabatan. Ronell Plasschaert yang berusia 34 tahun sebelumnya menjalin hubungan dengan Demi de Boer. Mantan pemain internasional Ronald adalah kakek dari anak keduanya, Rémi.