Hal itu diungkapkan direktur pelaksana lama sekaligus bos klub Borussia Dortmund saat ini dalam program Sky 'Meine Geschichte' (tayang: Jumat, 23.15). Menyinggung tahun 2025, ia menjelaskan: "Dengan bagaimana semuanya berjalan, termasuk satu atau dua intrik yang juga diarahkan kepada saya, itu adalah tahun yang berat bagi saya, jadi yang paling berat dalam 20 tahun."

Ketika ditanya mengapa demikian, Watzke menjelaskan: "Karena orang-orang tertentu memang ingin mencegah saya menjadi presiden! (...) Dan bahwa itu terjadi di BVB, setelah 20 tahun, itu benar-benar membuat saya terpukul! Karena itu, ini memang berat. (...) Saya tidak pernah menjadi seorang diktator."

Latar belakangnya adalah perebutan kekuasaan yang berkecamuk di Borussia Dortmund pada akhir musim panas tahun lalu. Watzke ingin mundur dari jabatan lamanya sebagai direktur pelaksana pada Oktober 2025 dan dianggap sebagai presiden terpilih untuk pemungutan suara empat pekan kemudian. Namun secara mengejutkan, bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya, bos transisi Reinhold Lunow (73) juga mengumumkan ingin mencalonkan diri. Setelah itu, terjadi perang lumpur singkat yang cukup sengit. Lunow akhirnya mundur.

Namun, menurut pengakuannya sendiri, Watzke begitu terpukul oleh seluruh kejadian itu sehingga sesaat sebelum pemilihannya dalam rapat anggota pada 25 November, ia sempat berpikir untuk melepaskan semuanya. "Sebenarnya, semua dalam diri saya bergejolak untuk mengatakan: Urus saja omong kosong kalian sendiri! (...) Tapi saya tidak dididik seperti itu. Kurang lebih apa yang baru saja saya katakan tadi sempat terlintas di kepala saya di antara backstage dan panggung."

Pada akhirnya, dalam perjalanan menuju podium, keyakinan untuk tetap mencalonkan diri menang dalam dirinya. "Tingkat kemarahan itu kemudian, meter demi meter, digantikan oleh tingkat tanggung jawab," kata Watzke.

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Sejak kapan Hans-Joachim Watzke bekerja di BVB?

Pada akhirnya ia terpilih dengan 59 persen suara. Hasil yang tak terduga buruk dan juga hasil yang meleset dari ekspektasinya sendiri, seperti yang kemudian ia akui.

Watzke bekerja sebagai direktur pelaksana di kubu Schwarzgelben dari 2005 hingga 2025. Ia menakhodai klub melewati krisis ekonomi yang berat dan setelah itu ikut membentuk secara menentukan salah satu fase tersukses dalam sejarah klub. Watzke antara lain juga merupakan presiden liga DFB dan wakil presiden pertama DFB.