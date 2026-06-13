Lakja mengecam tuduhan bahwa Maroko mengendalikan CAF: Kami menjadi tuan rumah bagi apa yang ditolak oleh semua orang

Fawzi Lakjaâ, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, membantah tuduhan yang beredar mengenai pengaruh Maroko yang luas di dalam Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF).

Dalam wawancara televisi yang disiarkan dalam program "Maghreb" di "Platform Al Jazeera 360", Lakja menegaskan bahwa Kerajaan Maroko tidak memiliki pegawai atau perwakilan resmi di komite-komite CAF, dan bahwa apa yang disebut sebagai "keistimewaan" hanya terbatas pada menjadi tuan rumah turnamen yang tidak ingin diselenggarakan oleh negara lain.

Dia menambahkan: "Maroko tidak memiliki pegawai di CAF, maupun perwakilan di berbagai komite-komitenya," sebagai bantahan tegas terhadap klaim yang menyebut adanya dominasi Maroko di jajaran pengurus konfederasi tersebut, sambil menyindir: "Pengaruh apa yang kalian bicarakan?".

Lakjaa menjelaskan bahwa apa yang diperoleh Maroko dari "CAF" hanyalah menjadi tuan rumah acara olahraga yang tidak ada yang mau menyelenggarakannya, dengan mengatakan: "Keistimewaan yang diberikan CAF kepada kami sebagai imbalan atas pengaruh ini adalah bahwa Maroko menjadi tuan rumah acara yang tidak ada yang mau menyelenggarakannya."

Mengenai jabatannya sebagai ketua Komite Keuangan di "CAF", Laqja menegaskan bahwa posisi ini diberikan kepadanya berdasarkan latar belakang profesionalnya di sektor keuangan, bukan karena pengaruh politik, sambil menekankan: "Maroko hanya memimpin satu komite, yaitu Komite Keuangan, dan posisi ini diberikan kepadaku berdasarkan latar belakang profesionalku di sektor keuangan," sebelum menambahkan dengan tegas: "Dan jika ini dianggap sebagai pengaruh, bahkan komite ini pun tidak layak untuk dikategorikan demikian," dalam pesan yang jelas bahwa kompetensi profesional adalah standar, bukan pengaruh politik.

Ketua Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Maroko mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan ini jauh dari kenyataan sebenarnya, sambil menekankan bahwa Maroko tidak terlibat dalam pengelolaan atau keanggotaan komite-komite yang berafiliasi dengan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) sebagaimana digambarkan.