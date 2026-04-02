Lakja memecah keheningan di Maroko: Saya memiliki bukti kuat yang menegaskan keabsahan penobatan di Piala Afrika

Setelah berminggu-minggu terjadi perdebatan hukum dan media yang dipicu oleh peristiwa final Piala Afrika 2025, Federasi Sepak Bola Maroko (FRMF) akhirnya memecah kebisuan resminya untuk menegaskan komitmennya terhadap hak atas gelar kontinental tersebut, dengan mengacu pada dokumen dan rekaman yang digambarkannya sebagai "bukti yang tak terbantahkan".

Fouzi Lekjaâ, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, mengatakan dalam pernyataan pada Kamis lalu yang dilansir oleh jaringan "Foot Mercato": "Maroko memiliki argumen yang meyakinkan dan terdokumentasi dengan baik; semua elemen terkait insiden tersebut telah didokumentasikan secara akurat, baik melalui laporan resmi maupun rekaman video, yang sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Lakjaa menambahkan: "Penarikan diri tim nasional Senegal telah dibuktikan secara resmi, berdasarkan laporan wasit pertandingan, serta adanya rekaman yang mendokumentasikan momen penarikan diri dan kondisi di sekitarnya."

Dia melanjutkan penjelasannya: "Penegasan penarikan diri Senegal tunduk pada ketentuan Pasal 84 Peraturan Disiplin Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yaitu ketentuan hukum yang disahkan oleh CAF untuk menetapkan kemenangan Maroko di final Piala Afrika 2025."

Lakjaa menjelaskan bahwa Maroko setuju untuk melanjutkan pertandingan meskipun para pemain Senegal telah meninggalkan lapangan, karena penolakan untuk melanjutkan pertandingan akan membuat tim nasional Maroko terkena sanksi disiplin.

Pertandingan final Piala Afrika 2025 yang digelar di Rabat antara Maroko dan Senegal diwarnai suasana dramatis yang kontroversial.

Senegal sempat unggul satu gol di babak tambahan, namun wasit memberikan tendangan penalti kepada Maroko di menit-menit terakhir waktu reguler setelah menggunakan teknologi video "VAR".

Para pemain Senegal memprotes keputusan tersebut dengan keras, yang membuat pelatih mereka meminta para pemain meninggalkan lapangan selama beberapa menit.

Para pemain kembali setelah intervensi kapten tim Sadio Mané, dan Brahim Díaz gagal mengeksekusi tendangan penalti, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Senegal 1-0. Sekitar dua bulan setelah pertandingan tersebut, Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) menerima banding yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Maroko.

Komite memutuskan untuk menganggap tim nasional Senegal mengundurkan diri dari pertandingan, dan menetapkan hasil pertandingan sebagai kemenangan Maroko dengan skor 3-0, serta secara resmi menganugerahi Maroko gelar juara, berdasarkan Pasal 82 dan 84 Peraturan Kompetisi.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal mengumumkan penolakannya terhadap keputusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) di Lausanne, dengan menyebut keputusan tersebut "tidak adil dan belum pernah terjadi sebelumnya".