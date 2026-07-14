Lail mencetak angka yang luar biasa!.. Raksasa Inggris itu berusaha "sekuat tenaga" untuk mendatangkan Bouadi

Klub Inggris Manchester City melancarkan upaya gencar untuk mengamankan transfer bintang muda tim nasional Maroko, Ayoub Bouadi, gelandang klub Prancis Lille, yang kini menjadi salah satu nama paling diminati di bursa transfer musim panas ini berkat penampilannya yang menawan di Piala Dunia 2026.

Situs berita Inggris “The Athletic” mengungkapkan bahwa klub Inggris tersebut “berusaha sekuat tenaga” untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 18 tahun itu, yang menjadi sorotan banyak klub besar Eropa setelah penampilannya yang luar biasa bersama “Singa Atlas” di Piala Dunia terakhir.

Bouadi Menjadi Sorotan

Ayub Bouadi berhasil mencuri perhatian secara mencolok selama penampilannya bersama tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, meskipun "Singa Atlas" tersingkir di babak perempat final oleh tim nasional Prancis.

Pemain muda ini menampilkan kemampuan teknis tingkat tinggi yang memukau kalangan sepak bola dunia, sehingga menjadikannya salah satu pemain muda paling diminati di bursa transfer Eropa selama periode transfer musim panas saat ini.

Lille Tetapkan Harga yang Fantastis

Menurut informasi yang diungkap oleh situs Inggris tersebut, klub Lille telah menetapkan harga transfer pemain berbakatnya itu sekitar 100 juta euro, jumlah yang digambarkan sebagai “angka yang sangat besar bagi banyak klub yang ingin merekrutnya”.

Kontrak Bouadi dengan klub Prancis tersebut berlaku hingga musim panas 2029, yang memberikan manajemen Lille daya tawar yang besar dalam negosiasi yang sedang berlangsung dengan klub-klub yang tertarik untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda asal Maroko tersebut.

Tampaknya klub Prancis tersebut bertekad untuk tidak melepaskan permata mudanya dengan mudah, terutama setelah penampilan luar biasa yang ditunjukkan sang pemain di panggung dunia pada Piala Dunia terakhir.

City berencana merekrut Bouadi

Sumber yang sama menegaskan bahwa Manchester City sedang secara serius mempertimbangkan untuk merekrut pemain asal Maroko tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam skuad tim utama, serta tidak berencana meminjamkannya ke Lille musim depan agar ia dapat terus berkembang di sana.

Rencana ini mencerminkan kepercayaan besar staf teknis Manchester City terhadap kemampuan pemain muda tersebut dan potensinya untuk segera berkontribusi dalam memperkuat opsi tim di lini tengah, meskipun usianya masih muda dan pengalamannya di liga-liga besar Eropa masih terbatas.

Lini Tengah Prioritas Utama City

Mendatangkan gelandang tengah baru menjadi prioritas utama bagi manajemen Manchester City selama bursa transfer musim panas ini, mengingat tantangan yang dihadapi tim di posisi vital tersebut.

Klub Inggris ini telah melepas bintang Portugal mereka, Bernardo Silva, yang hengkang dari skuad pada musim panas ini, sehingga menciptakan kekosongan besar di lini tengah yang perlu diisi oleh pemain dengan kemampuan teknis tinggi.

Selain itu, pemain seperti Tijani Rendرز dan Nico González belum memberikan kontribusi yang diharapkan di lini tengah sejak bergabung dengan tim, sehingga mendorong manajemen untuk mencari alternatif yang lebih efektif dan berpengaruh.

Di saat yang sama, kontrak bintang Spanyol Rodri—salah satu gelandang andalan tim—hanya berlaku hingga akhir musim depan, sehingga menimbulkan tanda tanya mengenai masa depannya bersama klub dan semakin memperkuat kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini vital ini.

Manchester City sebelumnya telah memperkuat lini tengahnya selama jendela transfer saat ini dengan mendatangkan pemain klub Inggris Nottingham Forest, Elliot Anderson, dalam kesepakatan besar yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar 116 juta poundsterling, sebagai tanda jelas tekad manajemen untuk melakukan perombakan besar-besaran pada lini tengah.