Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, mengumumkan pada dini hari Sabtu ini penarikan proyek "FIFA Forward Enterprise", yang bertujuan membentuk sebuah entitas komersial guna memungkinkan keterlibatan investor dari sektor swasta dalam hak-hak komersial kompetisi FIFA, menyusul meningkatnya penolakan terhadap usulan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Infantino menyatakan dalam pernyataan resmi: "Proyek FIFA Forward Enterprise bertujuan menyediakan landasan untuk terus memperkuat asosiasi-asosiasi nasional anggota FIFA, serta sepak bola di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan."

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Ia melanjutkan: "Terlebih lagi, sebagaimana kami tegaskan sejak awal, hal ini tidak akan terwujud kecuali proyek tersebut memperoleh dukungan mayoritas asosiasi nasional anggota FIFA, dan selalu tunduk pada proses konsultasi dengan mereka, dengan Dewan FIFA, konfederasi-konfederasi benua, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya."

Presiden Federasi Internasional itu menambahkan: "Setelah mendengarkan dengan saksama seluruh pandangan, menjadi jelas bahwa proyek ini menimbulkan perpecahan, dengan sifat yang membuat kelanjutannya — terlepas dari tingkat dukungan yang diperolehnya — tidak lagi sejalan dengan tujuan yang dirancang sejak awal."

Ia meneruskan: "Tujuan kami, dan akan selalu demikian, adalah menyatukan dan mengembangkan olahraga ini. Berdasarkan hal tersebut, usulan ini tidak akan dilanjutkan."

Infantino menutup: "Pada tahap mendatang, saya berniat kembali mengumpulkan seluruh pihak terkait dalam beberapa hari dan pekan ke depan, dengan semangat menjaga kepentingan bersama sepak bola, serta dengan tujuan terus mengembangkan olahraga ini di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan kami."

Apa yang terjadi?

Penolakan meningkat tajam dalam beberapa jam terakhir terhadap rencana Infantino, yang mencakup pembentukan perusahaan baru bernama FIFA Forward Enterprise, yang menggabungkan operasi komersial dan operasi penyelenggaraan turnamen Federasi Internasional, sekaligus membuka sebagian sahamnya bagi investor dari sektor swasta.

Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) mengumumkan pemboikotan turnamen-turnamen FIFA, apabila Infantino bersikeras dengan proyeknya yang juga menghadapi penolakan dari Konfederasi Asia dan CONCACAF.

Warga Amerika Serikat, Carlos Cordeiro, penasihat senior Presiden Federasi Internasional, juga mengundurkan diri sebagai bentuk keberatan terhadap usulan yang turut menuai kritik dari Kevin Lamour asal Prancis, Direktur Eksekutif Operasi di FIFA.



