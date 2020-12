Lagu Persib Bandung: Inilah Lagu Terbaik Bobotoh & Liriknya

Chant menjadi salah satu hal wajib dilakukan suporter untuk mendukung tim atau meneror lawan. Berikut kumpulan lagu terbaik Persib dan liriknya.

Persib Bandung mempunyai basis suporter terbesar di Indonesia. Bobotoh, sebutan untuk pendukung Persib, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan itu membuat dukungan untuk tim yang berjuluk Maung Bandung itupun beragam juga.



Ada yang mendukung dari layar kaca, ada yang datang langsung ke stadion. Dan ada dukungan bagi Persib yang khusus di buat oleh para musisi yang juga merupakan pendukung Persib dari sejak mereka masih kecil.



Bahkan pada tahun 2002, Viking yang merupakan suporter terbesar Persib melakukan sebuah terobosan dengan membuat sebuah album kompilasi yang berisi lagu-lagu Persib yang diciptakan oleh musisi ternama dengan tajuk "Viking Persib Compilation". Berikut daftar lagunya:



Viking Persib Compilation #1



1. Mobil Derek - Persib Nu Aing

2. Pas Band - Aing Pendukung Persib

3. PHB - Maung Lautan Api

4. Noin Bullet - Gak Usah Rusuh

5. Jeruji - Wasit Goblog

6. Koil - Untuk Kemenangan Kami

7. Budi Abuy Time Bomb Blue & Friends - Persib Hebat

8. Savor Of Filth - Lawan Serang Taklukkan

9. Harapan Jaya - Punggawa Keukeuh

10. Virus - Persib Atau Mati



Viking Persib Compilation #2



1. Kang Ibing - Hariring Persib

2. Seurieus - Sihung Maung Bandung

3. Mocca - Mars Persib

4. Tataloe - Pangeran Bulao

5. Cherry Bombshell - Biru Di Hatiku

6. Purpose - Persibku Yang Biru

7. Turtles. Jr - Dari Bandung, Untuk Persib!

8. The Milo - Langit Seharusnya Biru

9. Doel Sumbang - Persib

10. Sendal Jepit - Jangan Rusak Kotaku!

11. Kremlin - Arti Persib

12. Rock'n'Roll Mafia - Terinjeksi Biru

13. Boys Are Toys - Bersorak

14. The Jokes - Kau Tak Pernah Sendiri

15. Forgotten - Setan Holigan



Diluar album kompilasi tersebut masih banyak lagi musisi yang menciptakan lagu sebagai bentuk dukungan dan kecintaan mereka terhadap Sang Pangeran Biru. Tercatat lebih dari 70 lagu dibuat untuk Persib Bandung.



Berikut kami pilihkan beberapa lagu paling familiar yang khusus dibuat untuk Persib beserta liriknya:



1. Aing Pendukung Persib - PAS Band



Asup! Asup!

Asup! Asup!

Asup! Asup!



Aing pendukung Persib

Kubela sampai mati

Dari zaman Encas Tonif

Sampai zaman akhir nanti



Kujual baju celanaku

Untuk menonton permainanmu

Lapar teu paduli

Nu penting aing lalajo Persib



Bobotoh Persib

Maung Bandung

Bobotoh Persib

Hidup Persib



Panas dan hujan datang

Persib harus tetap menang

Kalau menang kita senang

Jawa Barat teu hariwang



Hajarlah lawan mainmu

Main cantik itulah cirimu

Jayalah, oh, Persibku

Maung Bandung harus maju



Bobotoh Persib

Maung Bandung

Bobotoh Persib

Hidup Persib



2. Mocca - Mars Persib



Biru akan selalu jadi warnamu

Bandung akan selalu jadi istanamu

Satu akan selalu jadi tempatmu

Meraunglah yang keras Maung Bandungku



Go Persib go… (go Persib go)

Go Persib go… (go Persib go)

Menang dan kalah hal yang biasa



Go Persib go… (go Persib go)

Go Persib go… (go Persib go)

No matter what you do you’ll always be in my heart



3. Maung Lautan Api - Pemuda Harapan Bangsa (PHB)



Persib Bandung

Bukan macan

Tapi maung

Maung Bandung

Maung!



Sayah urang sunda mendukung Persib Bandung

Kusabab da sayah mah urang Bandung atuh nya wajib weh ngadukung Persib mah heu euh?



Oe babah Liong ngadukung Pelsib oge

Hayah kalau tidak toko oe bisa belantakan atuh

Hayah oe oe oe



Nyong wong Tegal mendukung Persib Bandung

Lantarane wadon ku wong Bandung



Ternyata pendukung Persib Bandung

Berasal dari banyak daerah..

Lihatlah pendukung Persib Bandung

Semua bersama mendukung..



Persib Bandung

Bukan macan

Tapi maung

Maung Bandung

Maung!



Nah sekarang giliranku bernyanyi

Ah susah kali masuk lagu ini

Ah yang penting aku mendukung Persib Bandung bah

Soalnya aku sudah lama tinggal di Bandung



Bang kiri bang aye turun di depan

Payun neng payun..

Ah kau ini eneng apa encep

Eh kamfret sembarangan dalam ucapan

Perkenalken yee kite punya nama Nur.. Nurcahyadi.. sebel!



Ternyata pendukung Persib Bandung

Berasal dari banyak golongan..

Lihatlah pendukung Persib Bandung

Semua bersama mendukung..



Teruslah maju Persib Bandungku..

Teruslah maju selalu..

Teruslah maju kami mendukung

Jadilah rangking ke satu..



4. Kuburan - We Will Stay Behind You



ooo....ooo...oooo..oooo



Disini ku dapat tegak berdiri

Satukan hati tuk bela kau Persibku

Darah doaku curahkan untukmu

Tuk jadi juara di Indonesia



Satu biru

Satu hati

Satu bendera kita mendukungmu



Persib Maung Bandung

Persib Maung Bandung

Persib Maung Bandung

ooo.. ooo..



Persib Maung Bandung

Persib Maung Bandung

Terus kau bertarung

We are stay behind you



Kau takkan kalah pantang menyerah

Bobotoh mendukungmu

Kau takkan kalah, pantang menyerah

We are stay behind you..