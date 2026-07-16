Lagu Penderitaan dan Pelajaran dari Messi... Air mata membasahi halaman depan surat kabar Inggris setelah Argentina mencetak dua gol

Kekalahan tim nasional Inggris dari Argentina dengan skor 1-2 di semifinal Piala Dunia 2026 menjadi berita utama di surat kabar Inggris yang terbit pada Kamis pagi ini.

Timnas Argentina berhasil membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan dramatis di menit-menit akhir, sehingga memastikan tiket ke final dan akan berhadapan dengan Spanyol, sementara Inggris akan bertanding melawan Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, di tengah suasana kekecewaan yang mendalam.

Surat kabar Inggris menyalahkan penampilan yang ditunjukkan timnas Inggris, terutama selama setengah jam terakhir pertandingan, dengan menilai bahwa tim tersebut membuang peluang lolos setelah sempat unggul berkat gol yang dicetak Anthony Gordon, sebelum kebobolan dua gol di menit-menit akhir yang dicetak oleh Enzo Fernández dan Lautaro Martínez.

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Surat kabar The Independent memilih judul “Kekecewaan Inggris”, dan menyertakan foto Harry Kane yang duduk dengan lesu setelah peluit akhir dibunyikan, dalam adegan yang menggambarkan kekecewaan timnas Inggris.

Sedangkan Daily Mail, melangkah lebih jauh lagi, dan menulis di bagian atas halaman depannya: “Malam di mana impian kami akhirnya sirna,” sebelum menggambarkan apa yang terjadi sebagai “lagu penderitaan” yang dialami rakyat Inggris setelah kekalahan dari “lawan yang kalian kenal.”

Di halaman olahraga, surat kabar tersebut melontarkan kritik tajam kepada Harry Kane, dengan menilai bahwa ia gagal meninggalkan jejak selama pertandingan, sementara memuji apa yang disebutnya sebagai “pelajaran sepak bola” yang diberikan oleh Lionel Messi, menegaskan bahwa kapten Argentina itu menampilkan “penampilan luar biasa baru” yang berkontribusi menghancurkan impian Inggris.

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Sementara itu, Daily Express menyoroti penderitaan berkepanjangan timnas Inggris di turnamen-turnamen besar, dan memilih judul yang berbunyi: “Penderitaan berlanjut… dan penantian tak kunjung berakhir.”

Surat kabar tersebut mencatat bahwa Inggris, sebagai tempat kelahiran sepak bola, masih menanti gelar dunia keduanya sejak kemenangan bersejarah pada tahun 1966, dan menilai bahwa impian untuk mengulangi prestasi tersebut kembali hancur setelah kekalahan dari Argentina.

Surat kabar tersebut menambahkan dalam laporannya bahwa kekecewaan yang dialami masyarakat Inggris terjadi setelah runtuhnya impian untuk mengembalikan kejayaan tahun 1966, menyusul kekalahan dari Argentina di babak semifinal.

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