Lagja menantang Yamal: Aku berharap bisa berhadapan denganmu di final Piala Dunia agar kamu tahu seberapa tepat keputusanmu

Fawzi Lakjaâ, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, menantang Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, setelah dimulainya Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Federasi Sepak Bola Maroko berusaha merekrut Lamine Yamal ke timnas Atlas Lions, namun bintang Barcelona itu lebih memilih mewakili Spanyol yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026.

Maroko memulai Piala Dunia dengan kuat, setelah bermain imbang 1-1 dengan Brasil, dan hampir meraih kemenangan, di tengah pujian global atas penampilan Timnas Maroko kemarin.

Fawzi Lakjaa mengatakan bahwa ia ingin Maroko menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Dengan nada sarkastis, dalam pernyataannya kepada platform "Al Jazeera 360", ia menambahkan bahwa ia ingin menyaksikan final tersebut untuk membuktikan kepada Amin Yamal apakah keputusannya untuk bermain bagi tim nasional Spanyol adalah keputusan yang tepat.

Ia menegaskan penghargaannya terhadap pilihan pemain sepak bola kelahiran Spanyol dari ayah asal Maroko tersebut, dan mendoakan kesuksesannya.

Federasi Sepak Bola Maroko berusaha merekrut pemain Barcelona tersebut ke tim nasional Maroko, dan mengadakan beberapa pertemuan dengannya di Maroko dan Spanyol, namun pada akhirnya gagal meyakinkannya dan sang pemain memilih tim nasional Spanyol.

Dalam wawancara dengan surat kabar Marca pada tahun 2024, Laqja' mengatakan: "Kami bertemu dengan orang tuanya (ayahnya berasal dari Maroko dan ibunya dari Guinea Khatulistiwa)... Kami memaparkan proyek kami kepadanya dan keluarganya, namun Lamine sudah yakin untuk pindah ke Spanyol, dan kami mendoakan kesuksesan baginya dalam kariernya. Spanyol dan Maroko hanya dipisahkan oleh 14 kilometer, dan wajar jika hal-hal seperti ini terjadi."

Dia menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Maroko telah memaparkan proyek sepak bola Maroko dan tujuannya kepada sang pemain, dan bahwa mereka menghormati keputusannya serta mendoakan kesuksesannya.