"Sejujurnya saya tidak berpikir bahwa saya baru berada di level ini untuk memenangkan Ballon d'Or sejak tahun ini, sudah lebih lama dari itu," kata Yamal kepada surat kabar Inggris tersebut dan melanjutkan: "Semua orang tahu itu dan semua orang tahu bahwa saya adalah pemain yang bisa membuat perbedaan. Saya rasa, sebagian orang berpikir: Lamine berusia 19 tahun, suatu hari dia akan memenangkan Ballon d'Or, jadi lebih baik kita berikan saja kepada orang lain."

Ketika ditanya bagaimana ia ingin mengungguli persaingan, pemain sayap itu menambahkan: "Saya hanya harus menang, menang, dan menang lagi, dan akan datang momen ketika tidak ada lagi perdebatan. Akan ada orang-orang yang menyukainya, dan yang lain akan berkata: Dia sangat sombong. Dan itu normal."

Khususnya Yamal dan Kylian Mbappe (Real Madrid) dalam beberapa pekan terakhir berulang kali menempatkan diri mereka sendiri ke posisi terdepan dengan glorifikasi diri yang meragukan. Sebuah kesalahan, menurut mantan kepala Ballon d'Or Pascal Ferre kepada surat kabar Prancis Le Parisien baru-baru ini: "Ketika saya mengatakan bahwa Ballon d'Or bisa hilang di level komunikasi, maksud saya adalah seorang pemain tampil di sorotan dengan cara yang tidak menyenangkan dan memberi kesan kepada para pemilih bahwa mereka sedang didorong ke sebuah keputusan. Jenis kegaduhan yang dipentaskan sebagian orang ini pada akhirnya bisa mengusik para pemilih. Sebab pada titik itu, manipulasinya menjadi cukup jelas."

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Ballon d'Or: Pemain mana saja yang masuk jajaran favorit?

Tanpa menyebut nama Yamal atau Mbappe, ia memperingatkan bahaya promosi diri yang dipaksakan: "Para pemilih tidak naif. Mereka memiliki pengalaman maupun penilaian yang diperlukan untuk menaksir dan menilai seorang pemain, tanpa harus mendengar sepuluh atau lima belas kali bahwa dia adalah yang terbaik."

Selain kedua bintang lini serang itu serta top skor Bayern Harry Kane, protagonis lain juga sangat diperhitungkan. Di antaranya adalah pemegang gelar saat ini Ousmane Dembele dari juara Liga Champions Paris Saint-Germain serta pengatur permainan lini tengah Spanyol Rodri, yang setelah penampilan-penampilan berpengaruhnya di Piala Dunia telah pindah dari Manchester City ke Barcelona.

Penganugerahan Ballon d'Or ke-70 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober, dan membawa pembaruan khusus. Bertepatan dengan perayaan jubileumnya, gala bergengsi itu untuk pertama kalinya tidak digelar di Paris, melainkan di London. Para penyelenggara mengumumkan lokasi penyelenggaraan itu pada akhir Mei.