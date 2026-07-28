Barcelona pasti akan merasa menyesal setelah menyaksikan penampilan luar biasa dari pemain Brasil, Joao Pedro, yang sempat menjadi target klub Catalan tersebut selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung. Ia mencetak trigol memukau hanya dalam waktu 10 menit yang membawa Chelsea meraih kemenangan dramatis atas Western Sydney Wanderers (6-4), dalam laga uji coba pertama pelatih baru Xabi Alonso di tanah Australia.

Joao Pedro masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 pertandingan, dan mencetak 3 gol beruntun hanya dalam 10 menit, memastikan kemenangan bagi Chelsea dalam laga gila yang menyaksikan 10 gol di lapangan Australia.

Barcelona sebelumnya menunjukkan ketertarikan besar untuk mendatangkan Joao Pedro selama musim panas ini, tetapi Chelsea menutup rapat pintu terhadap segala upaya untuk merekrut striker Brasil tersebut, yang tampaknya akan menjadi salah satu pilar utama dalam proyek baru Alonso bersama klub London itu.

Chelsea memulai pertandingan dengan susunan pemain muda, di mana Alonso melakukan banyak perubahan pada formasi utamanya, memilih sejumlah pemain muda sebelum memasukkan para bintang di setengah jam terakhir untuk memastikan kemenangan, sebagai isyarat jelas akan filosofi kepelatihannya yang baru.

Pemain muda Dastan Satpayev, yang berusia 17 tahun dan baru akan resmi bergabung dengan tim ketika ia berusia 18 tahun bulan depan, membuka keunggulan Chelsea dengan gol indah hanya 7 menit setelah pertandingan dimulai melalui sebuah serangan langsung.

Namun tuan rumah membalas dengan kuat dan tampil lebih dominan di awal pertandingan, memanfaatkan kelemahan tim muda Chelsea yang jarang bermain bersama; di mana Antony Pantazopoulos mencetak gol penyeimbang lewat sundulan dari sebuah tendangan sudut, sebelum Aidan Hammond membawa timnya unggul setelah melewati Josh Acheampong dan Tosin Adarabioyo.

Namun kualitas serangan Chelsea muncul menjelang turun minum, di mana Dario Essugo mencetak gol penyeimbang 2-2 setelah umpan indah dari Satpayev dan pertukaran bola dengan Reggie Walsh, yang tampil menonjol meski usianya belum melewati 17 tahun.

Pada babak kedua, Chelsea memulai dengan dua pemain di lini tengah yang berusia hanya 16 tahun, yaitu Mahdi Nikolai Gazauli dan Reggie Watson, sebagai isyarat jelas ketergantungan Alonso pada pemain muda dalam membangun proyeknya.

Pada menit ke-60, Alonso melakukan banyak pergantian yang memasukkan para bintang tim utama, tetapi hal itu terjadi ketika tim tertinggal satu gol setelah Dylan Siciliano mencetak gol ketiga untuk Western Sydney lewat tembakan keras dengan kaki kirinya.

Tampaknya hal itu membangkitkan semangat para bintang, di mana Jamie Gittens mencetak gol penyeimbang dari jarak dekat setelah umpan indah dari Joao Pedro yang mencapai garis gawang, memulai penampilan luar biasa pemain Brasil itu.

Meski para bintang telah masuk, Western Sydney kembali unggul setelah Awan Lul memanfaatkan kesalahan Estevao Willian untuk mencetak gol lewat situasi satu lawan satu, membuat skor imbang 4-4.

Sejak saat itu, Chelsea tak lagi menoleh ke belakang, di mana Joao Pedro mencetak gol pertamanya lewat tembakan melengkung yang indah, sebelum menambahkan gol kedua kurang dari dua menit kemudian, lalu melengkapi trigolnya dengan mencetak gol keenam Chelsea dari sebuah tendangan sudut.

Mungkin Alonso akan menyampaikan pesan terima kasih kepada pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, karena Joao Pedro, yang mendapatkan cukup istirahat setelah Piala Dunia, mendominasi jalannya pertandingan sepenuhnya dan membuktikan bahwa ia akan menjadi salah satu senjata serangan utama Chelsea di musim baru.