Laga uji coba Fortuna sepenuhnya lepas kendali: wasit cedera setelah dipukul pemain

Wasit Mathilde Demoncay mengalami cedera dengan cara yang cukup ganjil pada Sabtu saat laga uji coba antara FC Metz dan Fortuna Sittard. Perempuan Prancis itu terkena pukulan keras dalam sebuah keributan sesaat sebelum turun minum dan tidak kembali lagi setelah jeda. Fortuna sendiri kalah 3-1.

Fortuna menjalani laga uji coba keempatnya pada masa persiapan di Prancis. Klub asal Limburg itu tumbang dari Metz, dengan Justin Hübner mencetak satu-satunya gol tim tamu.

Menurut Le Républicain Lorrain, pertemuan itu ‘terkadang berlangsung panas’ dan duel tersebut sama sekali tidak bersahabat. Sesaat sebelum peluit babak pertama berbunyi, emosi benar-benar memuncak.

Striker Fortuna, Lequincio Zeefuik, ditarik bajunya dan bereaksi dengan marah. Setelah itu, ia terlibat cekcok dengan beberapa pemain Metz, yang kemudian memicu keributan.

Demoncay mencoba melerai para pemain, tetapi terkena pukulan dalam insiden tersebut. Sang wasit jatuh dengan keras dan tidak bisa melanjutkan pertandingan.

Menurut media Prancis, Demoncay mengalami gegar otak akibat insiden itu. Posisinya di lapangan pada babak kedua kemudian diambil alih oleh salah satu asisten wasitnya.

Seorang wasit amatir kebetulan hadir sebagai penonton dan setelah berkonsultasi bisa masuk menggantikan sebagai hakim garis.

Fortuna akan menutup masa persiapan pada Jumat mendatang dengan laga kandang melawan APOEL Nicosia. Dua pekan kemudian, tim itu memulai musim baru Eredivisie VriendenLoterij dengan laga tandang berat melawan juara bertahan PSV.







