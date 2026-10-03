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Laga uji coba berujung buruk: FC Koln kehilangan dua bintang karena cedera dalam pertandingan uji coba - seorang penyerang absen selama berbulan-bulan

Bundesliga
FC Koeln vs Borussia Moenchengladbach
FC Koeln
Borussia Moenchengladbach

Uji coba 1. FC Köln saat menghadapi klub divisi tiga Viktoria Köln harus dibayar mahal.

Sekitar sepekan sebelum derby Rheinland melawan rival bebuyutan Borussia Mönchengladbach, Thijs Dallinga dan Ragnar Ache sama-sama mengalami cedera. Dallinga harus absen beberapa bulan akibat cedera ligamen krusiat, sementara Ache harus menepi "untuk sementara". Hal itu disampaikan klub Bundesliga tersebut setelah pemeriksaan pada Sabtu.

Kedua penyerang itu meninggalkan stadion saat pertandingan masih berlangsung untuk menjalani diagnosis lebih lanjut. Laga berakhir 2:2 (1:2). Dallinga tergeletak seusai duel pada babak pertama.

Pemain Belanda itu salah tumpuan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ache masuk menggantikannya - tetapi hanya sebentar: belum sampai sepuluh menit setelah masuk, pemain 28 tahun itu memegangi pahanya.

Setelah jeda, ia tidak kembali ke lapangan, melainkan seperti Dallinga sedang dalam perjalanan ke klinik.

1. FC Köln v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bagaimana reaksi pelatih Rene Wagner?

"Kami harus melihat dulu bagaimana kondisinya sekarang, dan tentu berharap yang terbaik," ujar pelatih Rene Wagner yang masih terdengar optimistis sesaat setelah pertandingan. Pelatih 38 tahun itu saat itu masih belum ingin memikirkan kemungkinan absennya kedua penyerang tengah tersebut. "Kami sekarang berharap keduanya baik-baik saja. Semua hal lainnya harus kami putuskan ketika saatnya tiba. Kami untuk sementara percaya pada hal yang baik."

Setelah jeda internasional, Köln akan menghadapi Gladbach pada 11 Oktober (15.30/DAZN) di hadapan publik sendiri.

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