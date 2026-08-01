Sebuah laga persahabatan berubah menjadi ajang ketegangan di dalam kubu Liverpool, setelah pertikaian sengit meletus antara tiga bintang tim seputar ban kapten, dalam sebuah pemandangan yang mengungkap konflik tersembunyi yang berpotensi membayangi awal perjalanan Liverpool di musim baru.

Surat kabar Inggris "The Telegraph" menyebutkan bahwa perselisihan itu muncul usai kemenangan Liverpool atas Wrexham 1-0 pada Kamis lalu, ketika Curtis Jones, Kostas Tsimikas, dan Dominik Szoboszlai terlibat dalam perdebatan terbuka, yang berakhir dengan pemain Yunani itu melepas ban kapten dan melemparkannya ke tanah dalam pemandangan yang memicu kontroversi.

Akar krisis ini bermula dari keputusan Szoboszlai menyerahkan ban kapten kepada Tsimikas setelah ia digantikan pada menit ke-75, yang memicu kekesalan Jones, terlebih karena pemain Yunani itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Roma, dan hanya menjadi pemain cadangan sepanjang lima tahunnya bersama klub.

"The Telegraph" menggambarkan keputusan itu sebagai "aneh", seraya menyebut bahwa Szoboszlai, yang berambisi menjadi wakil kapten baru tim, "seharusnya mengantisipasi keributan yang akan dipicu oleh tindakan ini".

Krisis ini memperoleh dimensi tambahan di tengah situasi Jones yang tidak menentu, yang menghadapi kemungkinan hengkang setelah Inter Milan mengajukan tawaran ketiga senilai 35 juta euro, meski Liverpool bersikeras tidak menerima kurang dari 40 juta euro.

Ketika para wartawan menghadapkan Szoboszlai dengan pertanyaan tentang insiden itu dalam konferensi pers pada Jumat, pemain Hungaria itu menghindari jawaban langsung, dan hanya berkata: "Kita semua berada dalam satu perahu, dan kami menginginkan yang terbaik untuk klub dan untuk satu sama lain. Kami memiliki seorang kapten, Virgil van Dijk, dan kami akan mematuhi segala yang dikatakan olehnya dan pelatih."

Ia menambahkan: "Mungkin kami bukan yang tertua di tim, tetapi kami sudah lama berada di sini. Kami ingin meraih kesuksesan musim ini, ini adalah proyek jangka panjang karena kami memiliki pelatih baru dan tim telah berubah."

Krisis ini datang pada waktu yang genting bagi Liverpool, yang bersiap menjalani laga persahabatan terakhirnya di Amerika Serikat melawan Leeds pada Minggu, di tengah upaya memulihkan keseimbangan setelah musim yang mengecewakan yang berakhir di posisi kelima di kompetisi domestik dan tersingkir dari perempat final Liga Champions di tangan Paris Saint-Germain.