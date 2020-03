Laga PSM Makassar & Bali United Di Piala AFC Sesuai Jadwal

Kaya FC menegaskan kesiapan mereka melakoni pertandingan melawan PSM pada pekan depan.

Jadwal pertandingan lanjutan dua wakil Indonesia di Piala AFC 2020, PSM Makassar dan Bali United, tetap berjalan sesuai agenda setelah konfederasi sepakbola Asia (AFC) hari ini merilis penundaan laga yang melibatkan klub Asia Barat dan Tengah.

Berdasarkan jadwal, PSM menyambut kedatangan klub Filipina, Kaya FC Iloilo, Selasa (10/3), di Stadion Madya, Jakarta. Sedangkan Bali United akan bertandang ke markas wakil Filipina lainnya, Ceres-Negros, di Stadion Rizal Memorial, Rabu (11/3).

Kedua klub Filipina itu sudah menyatakan kesiapannya menghadapi wakil Indonesia melalui akun Facebook masing-masing. Kaya FC memperlihatkan video keberhasilan mereka bermain imbang 1-1 saat melawan PSM di Stadion Pakansari, Bogor, di ajang yang sama musim lalu.

“Kami akan menghadapi lawan yang sudah tidak asing lagi di pertandingan Piala AFC berikutnya, tim dari Indonesia, PSM Makassar. Jika Anda warga Filipina tinggal di Jakarta, kami akan menemui Anda!” demikian pernyataan Kaya FC.

“Menghadirkan kembali drama dari kunjungan terakhir kami ke PSM Makassar. Apakah kami akan menyaksikan kisah menggetarkan hati lagi di Indonesia pada pekan depan?”

Sementara itu, enam pertandingan Piala AFC yang melibatkan klub Asia Barat dan Tengah antara 9 dan 11 Maret mengalami penundaan.

Berikut pertandingan yang mengalami penundaan:

9 Maret:

Grup A: Hilal Alquds Club (Palestina) vs Manama Club (Bahrain)

Grup C: Riffa (Bahrain) vs Dhofar Club (Oman)

Grup C: Qadsia SC (Kuwait) vs Al Jazeera (Yordania)

10 Maret:

Grup B: Al Faisaly (Yordania) vs Kuwait SC (Kuwait)

Grup B: Al Wathba (Suriah) vs Al Ansar FC (Lebanon)

11 Maret:

Grup D: Dordoi FC (Kyrgyzstan) vs Altyn Asyr FC (Turkmenistan)

