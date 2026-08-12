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Laga persahabatan Manchester United vs AC Milan: Rangkuman transfer, pratinjau pertandingan, dan prediksi susunan pemain

Manchester United
AC Milan

Pratinjau lengkap pertandingan Manchester United vs AC Milan dalam laga pramusim ini. Kami membahas taktik, kabar tim, dan banyak lagi jelang duel ini di Polandia.


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Club Friendlies - Pekan 1

Man United vs AC Milan dimulai pada 15 Agu 2026 pukul 11.45 EST dan 15.45 GMT.

Rekap 2025-26

United finis di peringkat ketiga pada musim 2025-26 Liga Primer Inggris, terpaut tujuh poin dari Man City yang menjadi runner-up. United memenangi lima dari enam pertandingan terakhir mereka untuk memastikan tempat di Liga Champions setelah absen dua tahun dari kompetisi elite antarklub Eropa tersebut. Playmaker Portugal Bruno Fernandes tampil gemilang untuk United dengan memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Ia menciptakan 21 gol untuk rekan setimnya musim lalu di kasta tertinggi Inggris.

Milan menjalani 2025-26 yang mengecewakan dengan finis di peringkat kelima Serie A, yang hanya cukup untuk merebut tempat di Liga Europa musim ini. Itu kini menandai absensi dua tahun dari Liga Champions, jadi pantas dikatakan kedua tim ini sedang bergerak ke arah yang berlawanan.

BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITEDGetty Images

Apa yang ditambahkan Man United dan Milan di bursa transfer?

United memperkuat lini tengah mereka dengan perekrutan mahal Youri Tielemans dari Aston Villa dan Andrey Santos dari Chelsea. Karl Darlow menambah pengalaman di posisi penjaga gawang, sementara Cristian Orozco yang berusia 18 tahun dari Kolombia datang sebagai prospek gelandang bertahan yang menarik.

Milan menggelontorkan dana besar untuk merekrut striker Portugal Goncalo Ramos dari PSG. Mereka juga mendatangkan bek tengah Spanyol Mario Gila dari Lazio dan bek tengah kidal berusia 20 tahun Sankhoun Diawara dari Troyes di Prancis.

Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

Perkiraan susunan pemain inti

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Berita tim & skuad

Saat ini belum ada kabar tim yang tersedia untuk kedua kubu jelang pertandingan ini. Informasi mengenai cedera, skorsing, dan perkiraan susunan pemain akan ditambahkan mendekati kick-off saat tersedia.

Hal yang sama juga berlaku untuk AC Milan, dengan belum adanya detail skuad yang telah dikonfirmasi atau pembaruan staf pelatih pada tahap ini. Cek kembali untuk pembaruan terbaru sebelum pertandingan.

Performa

MUN

MUN - Performa

BHA
M0-3
WRE
K0-1
RBK
M0-5
ATM
M2-1
PSG
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MIL

MIL - Performa

GEN
M1-2
CGL
K1-2
CEL
S2-2
INT
S1-1
CHE
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Manchester United memasuki pertandingan ini dengan catatan pramusim yang campuran tetapi menjanjikan. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, United mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan mencetak 12 gol dan kebobolan tiga gol. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain, sementara kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid dan pembantaian 5-0 terhadap Rosenborg menunjukkan potensi serangan mereka. Satu-satunya kekalahan datang saat melawan Wrexham, yaitu kekalahan 1-0 yang menjadi kemunduran awal di pramusim.

Lima pertandingan terakhir AC Milan menceritakan kisah yang berbeda. Mereka mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan kebobolan tujuh gol dalam rangkaian tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Chelsea, dan mereka juga kalah 2-1 dari Cagliari pada laga terakhir Serie A musim lalu. Hasil imbang 2-2 melawan Celtic dan kebuntuan 1-1 kontra Inter melengkapi pramusim yang kurang konsisten.

Rekor pertemuan

Head to Head

Manchester UnitedSeriAC Milan
3
1
1
Europa League
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
FT
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
FT
Champions League
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FT
Champions League
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FT
9Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Europa pada Maret 2021, ketika Manchester United menang 1-0 di San Siro. Dua leg pada duel itu berakhir dengan United lolos, setelah bermain imbang 1-1 di Old Trafford pada leg pertama. Dalam lima pertemuan langsung di dataset ini, United meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara AC Milan mencatat satu kemenangan. Hasil paling timpang adalah kemenangan 4-0 United di Old Trafford dalam Liga Champions pada Maret 2010.

Klasemen

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