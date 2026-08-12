



Club Friendlies - Pekan 1 15 Agu 2026 - 10.45

Man United vs AC Milan dimulai pada 15 Agu 2026 pukul 11.45 EST dan 15.45 GMT.

Rekap 2025-26

United finis di peringkat ketiga pada musim 2025-26 Liga Primer Inggris, terpaut tujuh poin dari Man City yang menjadi runner-up. United memenangi lima dari enam pertandingan terakhir mereka untuk memastikan tempat di Liga Champions setelah absen dua tahun dari kompetisi elite antarklub Eropa tersebut. Playmaker Portugal Bruno Fernandes tampil gemilang untuk United dengan memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Ia menciptakan 21 gol untuk rekan setimnya musim lalu di kasta tertinggi Inggris.

Milan menjalani 2025-26 yang mengecewakan dengan finis di peringkat kelima Serie A, yang hanya cukup untuk merebut tempat di Liga Europa musim ini. Itu kini menandai absensi dua tahun dari Liga Champions, jadi pantas dikatakan kedua tim ini sedang bergerak ke arah yang berlawanan.

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Apa yang ditambahkan Man United dan Milan di bursa transfer?

United memperkuat lini tengah mereka dengan perekrutan mahal Youri Tielemans dari Aston Villa dan Andrey Santos dari Chelsea. Karl Darlow menambah pengalaman di posisi penjaga gawang, sementara Cristian Orozco yang berusia 18 tahun dari Kolombia datang sebagai prospek gelandang bertahan yang menarik.

Milan menggelontorkan dana besar untuk merekrut striker Portugal Goncalo Ramos dari PSG. Mereka juga mendatangkan bek tengah Spanyol Mario Gila dari Lazio dan bek tengah kidal berusia 20 tahun Sankhoun Diawara dari Troyes di Prancis.

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Perkiraan susunan pemain inti

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Berita tim & skuad

Saat ini belum ada kabar tim yang tersedia untuk kedua kubu jelang pertandingan ini. Informasi mengenai cedera, skorsing, dan perkiraan susunan pemain akan ditambahkan mendekati kick-off saat tersedia.

Hal yang sama juga berlaku untuk AC Milan, dengan belum adanya detail skuad yang telah dikonfirmasi atau pembaruan staf pelatih pada tahap ini. Cek kembali untuk pembaruan terbaru sebelum pertandingan.

Performa

Manchester United memasuki pertandingan ini dengan catatan pramusim yang campuran tetapi menjanjikan. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, United mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan mencetak 12 gol dan kebobolan tiga gol. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain, sementara kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid dan pembantaian 5-0 terhadap Rosenborg menunjukkan potensi serangan mereka. Satu-satunya kekalahan datang saat melawan Wrexham, yaitu kekalahan 1-0 yang menjadi kemunduran awal di pramusim.

Lima pertandingan terakhir AC Milan menceritakan kisah yang berbeda. Mereka mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan kebobolan tujuh gol dalam rangkaian tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Chelsea, dan mereka juga kalah 2-1 dari Cagliari pada laga terakhir Serie A musim lalu. Hasil imbang 2-2 melawan Celtic dan kebuntuan 1-1 kontra Inter melengkapi pramusim yang kurang konsisten.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Europa pada Maret 2021, ketika Manchester United menang 1-0 di San Siro. Dua leg pada duel itu berakhir dengan United lolos, setelah bermain imbang 1-1 di Old Trafford pada leg pertama. Dalam lima pertemuan langsung di dataset ini, United meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara AC Milan mencatat satu kemenangan. Hasil paling timpang adalah kemenangan 4-0 United di Old Trafford dalam Liga Champions pada Maret 2010.