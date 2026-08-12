



Club Friendlies - Pekan 1 15 Agu 2026 - 10.45

Man United vs AC Milan dimulai pada 15 Agu 2026 pukul 11.45 EST dan 15.45 GMT.

Rekap 2025-26

United finis di posisi ketiga pada musim Liga Primer Inggris 2025-26, tertinggal tujuh poin dari Man City yang menjadi runner-up. United memenangi lima dari enam pertandingan terakhir mereka untuk memastikan tempat di Liga Champions setelah absen dua tahun dari kompetisi elite antarklub Eropa tersebut. Playmaker Portugal Bruno Fernandes tampil menonjol untuk United, memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Liga Primer. Ia menciptakan 21 gol untuk rekan-rekannya pada musim lalu di kasta tertinggi Inggris.

Milan menjalani 2025-26 yang mengecewakan dengan finis di posisi kelima Serie A, yang hanya cukup untuk mengamankan tempat di Liga Europa musim ini. Itu berarti mereka kini sudah dua tahun absen dari Liga Champions, jadi wajar jika dikatakan kedua tim ini sedang bergerak ke arah yang berlawanan.

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Apa yang ditambahkan Man United dan Milan di bursa transfer?

United memperkuat lini tengah mereka dengan perekrutan bernilai besar, yakni Youri Tielemans dari Aston Villa dan Andrey Santos dari Chelsea. Karl Darlow menambah pengalaman di sektor penjaga gawang, sementara Cristian Orozco yang berusia 18 tahun dari Kolombia datang sebagai prospek gelandang bertahan yang menarik.

Milan telah menggelontorkan dana besar untuk merekrut striker Portugal Goncalo Ramos dari PSG. Mereka juga mendatangkan bek tengah Spanyol Mario Gila dari Lazio serta bek tengah berkaki kiri berusia 20 tahun Sankhoun Diawara dari Troyes di Prancis.

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Perkiraan susunan pemain inti

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Berita tim & skuad

Saat ini belum ada berita tim yang tersedia untuk kedua kubu jelang pertandingan ini. Informasi mengenai cedera, skorsing, dan perkiraan susunan pemain akan ditambahkan mendekati kick-off saat tersedia.

Hal yang sama juga berlaku untuk AC Milan, dengan belum adanya detail skuad yang dikonfirmasi atau pembaruan soal staf pelatih pada tahap ini. Cek kembali untuk pembaruan terbaru sebelum pertandingan.

Performa

Manchester United memasuki laga ini dengan catatan pramusim yang campur aduk tetapi menjanjikan. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, dengan mencetak 12 gol dan kebobolan tiga kali. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain, sementara kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid dan pembantaian 5-0 atas Rosenborg menunjukkan potensi serangan mereka. Satu-satunya kekalahan datang saat melawan Wrexham, yakni kalah 1-0 yang menjadi kemunduran awal di pramusim.

Lima pertandingan terakhir AC Milan menceritakan kisah yang berbeda. Mereka meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan kebobolan tujuh gol dalam rentang tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Chelsea, dan mereka juga tumbang 2-1 dari Cagliari pada laga terakhir Serie A musim lalu. Hasil imbang 2-2 melawan Celtic dan skor 1-1 kontra Inter melengkapi pramusim yang belum memperlihatkan konsistensi.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Europa pada Maret 2021, ketika Manchester United menang 1-0 di San Siro. Dua leg duel tersebut berakhir dengan United lolos, setelah bermain imbang 1-1 di Old Trafford pada leg pertama. Dari lima pertemuan langsung dalam dataset ini, United meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara AC Milan mencatat satu kemenangan. Hasil paling timpang adalah kemenangan 4-0 United di Old Trafford pada Liga Champions pada Maret 2010.

Laga ekshibisi pramusim antara kekuatan tradisional Eropa memberi manajer panggung penting untuk menguji struktur tekanan taktis di bawah tekanan. Jika Anda ingin mendaftarkan akun baru untuk memasang prediksi yang sudah dipertimbangkan dengan matang, memulainya dengan insentif terdepan di industri adalah pilihan ideal. Pelajari cara membuka penawaran perkenalan yang luar biasa dengan menggunakan kode bonus bc game.