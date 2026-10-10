Laga persahabatan dan ciuman Bono: Nesyri ungkap alasan tak merayakan gol El Clasico

Penyerang Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, mengungkapkan alasan mengapa dirinya tidak merayakan gol yang dia cetak ke gawang rekan senegaranya, Yassine Bounou, kiper Al Hilal, dalam laga El Clasico mereka.

Al Hilal menang atas rival mereka, Al Ittihad, dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Youssef En-Nesyri mencetak gol pertama Al Ittihad pada menit ke-22 pertandingan, setelah lolos berhadapan satu lawan satu dengan Bounou dan menempatkan bola dengan keras ke dalam gawang, tanpa mampu dihalau oleh kiper asal Maroko tersebut.

Momen paling menonjol dilakukan penyerang Maroko itu setelah mencetak gol, ketika dia menolak merayakan golnya, sebelum menghampiri Yassine Bounou dan memeluknya sebagai bentuk penghiburan.

En-Nesyri mengomentari momen tersebut dalam pertemuan ramah dengan Bounou, melalui program "Nadina" di saluran "MBC 1", di mana dia berkata: "Bounou adalah kakak saya, dan saya sangat menyayanginya. Kami telah bermain bersama selama bertahun-tahun di timnas Maroko dan Sevilla."

Di sisi lain, kiper Al Hilal menunjukkan rasa hormatnya kepada En-Nesyri dengan mencium kepalanya, seraya berkata: "Youssef En-Nesyri sudah seperti adik saya, dan dia tampil luar biasa dalam pertandingan ini, saya ucapkan selamat untuknya."

Perlu dicatat bahwa En-Nesyri dan Bounou pernah menjadi rekan setim di klub Sevilla selama beberapa tahun, sebelum kiper asal Maroko itu pindah ke Al Hilal pada musim panas 2023, lalu disusul oleh sang penyerang, namun menuju Al Ittihad, pada Januari lalu, dari Fenerbahce.