Jadi, laga Minggu ini menjadi ajang balas dendam. Untuk pertama kalinya sejak 16 Mei, kedua tim kembali bertemu, kali ini dengan Celtic sebagai pemuncak klasemen dan Hearts sebagai pengejar yang punya peluang besar untuk memangkas jarak menjadi dua poin dari sang juara bertahan.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya: Celtic, dengan pemain muda tim nasional Mika Baur sebagai pengatur permainan di lini tengah, mendominasi sesuka hati. Hearts memang cukup baik dalam menyerang dan berulang kali melepaskan tembakan, tetapi di lini pertahanan mereka tak menemukan cara untuk menghentikan Hoops dengan penjagaan satu lawan satu yang sama sekali tidak berfungsi.

Kieran Tierney (7') dan Benjamin Nygren (10') membawa Celtic unggul cepat, masing-masing setelah sepak pojok Baur, sebelum Callum Osmand, sosok yang mengantar mereka menjadi juara, mencetak dua gol beruntun untuk mengubah skor menjadi 4-0 (36', 38').

Laurent Mendy sempat memperkecil ketertinggalan tim tamu (41'), tetapi sebelum babak pertama berakhir, Baur melewati lawan dengan aksi individu yang memukau lalu mencungkil bola melewati kiper untuk membuat skor menjadi 5-1. Namun, karena bek Hearts Stephen Kingsley mengenai rekan setimnya, Jamie McCart, yang berada di garis gawang saat berusaha menyelamatkan bola, gol itu tidak dicatat atas nama pemain tim nasional Jerman tersebut, melainkan sebagai gol bunuh diri.

Siapa pun yang mengharapkan kebangkitan tim tamu segera mendapati kenyataan sebaliknya setelah babak kedua dimulai: Camilo Duran mengubah skor menjadi 6-1 untuk Celtic (49'). Setelah itu, pertandingan berjalan lebih datar hingga Benjamin Nygren menetapkan skor akhir 7-1 (83').

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Bagaimana reaksi terhadap kemenangan telak Celtic?

Surat kabar Edinburgh Evening News menyebut permainan Hearts sebagai "bunuh diri dalam bertahan" dan "hadiah untuk tim tuan rumah". Surat kabar itu menilai laga tersebut sebagai "sore yang memalukan di Glasgow" bagi tim peringkat kedua musim lalu.

Sebaliknya, pelatih Celtic Martin O'Neill mendapat pujian atas keputusannya untuk pertama kalinya menurunkan Osmand sebagai starter. Pada Mei, pemain berusia 20 tahun itu masuk sebagai pengganti dan mengantar timnya menjadi juara lewat assist untuk gol penyama kedudukan 2-2 serta gol kemenangan melawan Hearts. Namun, sejak saat itu ia belum berhasil menembus tim utama. Sebelum menjadi starter pada Minggu, Osmand baru bermain total 28 menit dalam dua penampilan singkat di liga musim ini.

"Martin O'Neill mengambil keputusan-keputusan besar dan Celtic tampil gemilang di Celtic Park," demikian penilaian Sky Sports Scotland. "Penampilan tanpa ampun dari Hoops, yang memperlebar keunggulan di puncak klasemen menjadi empat poin."

O'Neill sendiri menyebut hasil tersebut sebagai "jawaban sempurna atas kekecewaan di Eropa. Kami harus menunjukkan sesuatu hari ini, dan para pemain melakukannya dengan gemilang. Soal Callum Osmand: Saya benar-benar senang dengannya. Pergerakannya sebelum mencetak gol, rasa laparnya - hari ini ia menunjukkan mengapa kami sangat percaya kepadanya. Ini adalah penampilan menyerang tanpa ampun dari seluruh tim."

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Apa kata Mika Baur, pemain yang baru masuk tim nasional?

Sebelum pertandingan, pria berusia 74 tahun itu telah memperingatkan timnya dengan tegas soal Hearts dan menyebut mereka sebagai salah satu kandidat juara. "Saya rasa mereka punya kemampuan untuk itu, dan saya pikir mereka mungkin ingin menebus hasil musim lalu." Para pemainnya tampaknya menanggapi perkataan pelatih berpengalaman itu dengan sangat serius.

Baur menyebutnya sebagai "sore yang sempurna" dan pada akhirnya ia "tidak peduli" golnya "dicuri". "Atmosfer di Paradise hari ini luar biasa. Kami ingin menekan sejak detik pertama. Saat sepak pojok, saya tahu persis ke mana rekan-rekan saya akan bergerak. Dan sebelum jeda... saya hanya melihat celah dan ingin mencungkil bola melewati kiper," kata pemain berusia 22 tahun itu, yang pada musim panas pindah dari klub promosi Bundesliga SC Paderborn ke Celtic FC dan menjalani dua penampilan pertamanya bersama tim nasional senior di Nations League pada awal Oktober di bawah pelatih Jürgen Klopp.

Dengan kemenangan 7-1 itu, Celtic bukan hanya memperlebar jarak menjadi delapan poin dari Heart of Midlothian, tim peringkat kedua musim lalu, melainkan juga menjadi empat poin dari rival bebuyutan Glasgow Rangers, yang pada Sabtu hanya bermain imbang 2-2 di kandang Dundee FC.

Seperti disampaikan O'Neill, timnya menunjukkan respons yang baik setelah kalah telak 1-4 dari Benfica di Lisbon dalam laga Europa League Kamis lalu.



