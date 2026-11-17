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Laga antara Palestina U-17 dan India U-17 di Kuala Lumpur berlangsung kacau. Palestina U-17 mendapat kartu merah pada awal pertandingan, sementara insiden lain juga menjadi viral. Saat ini, laga dihentikan akibat hujan deras.

Palestina dan India dijadwalkan bertemu pada Selasa pagi dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 AFC.

Kedua tim memasuki laga di Kuala Lumpur itu dengan raihan enam poin dari dua pertandingan.

India unggul pada awal pertandingan. Petaka bagi Palestina bertambah ketika mereka harus bermain dengan sepuluh pemain.

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Mohammed Jamhour kehilangan bola yang direbut seorang bek India. Penyerang Palestina itu kemudian menendang lawannya dengan keras dan sengaja menginjak lengan sang lawan.

Tak lama kemudian, Palestina menyamakan kedudukan meski bermain dengan sepuluh pemain. Saat skor 1-1, terjadi insiden yang kini menjadi sorotan di seluruh dunia.

Kapten India berjalan di samping pemain Palestina bernomor punggung 19. Pemain Palestina itu lalu mengibaskan tangannya seolah-olah pemain India tersebut berbau tidak sedap.

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Ada stereotip yang mengakar dan menyakitkan bahwa orang-orang dari India (atau Asia Selatan) memiliki bau badan yang menyengat atau tidak sedap.

Pertandingan saat ini dihentikan akibat hujan deras di Malaysia. Belum jelas kapan laga akan dilanjutkan.