Jong PSV gagal memenangi laga Divisi Keuken Kampioen melawan Jong Ajax pada Senin malam. Di Eindhoven, pertandingan berakhir 1-1. Pada saat yang sama, Jong AZ meraih kemenangan tipis atas Jong FC Utrecht: 2-1.

Jong PSV - Jong Ajax 1-1

Sabtu nanti, tim utama kedua klub akan saling berhadapan di Amsterdam, tetapi pada Senin malam giliran Jong PSV dan Jong Ajax yang bertanding, di Eindhoven. Setelah seperempat jam, Jong Ajax unggul lebih dulu ketika Emre Ünüvar menyambar umpan silang rendah dari Levi Acheampong ke dalam gawang.

Kedua tim setelah itu sama-sama mendapat peluang untuk mencetak gol kedua dalam laga ini. Pada akhirnya, Jong PSV yang membuat gol tersebut. Amir Bouhamdi dijatuhkan di kotak penalti oleh Leroy Fränkel, Austyn Jones menuntaskan penalti yang diberikan: 1-1. Itu juga menjadi skor akhir.

Jong AZ - Jong FC Utrecht 2-1

Jong FC Utrecht menjalani awal yang sempurna, karena dalam waktu kurang dari semenit skor sudah menjadi 0-1. Emmanuel Chigozie Owen lolos setelah mendapat umpan terobosan dan menaklukkan Kiyani Zeggen, yang dalam situasi itu juga tidak sepenuhnya tanpa kesalahan.

Keuntungan dari gol cepat yang bersarang di gawang mereka itu bagi Jong AZ adalah mereka masih punya banyak waktu untuk membalikkan keadaan. Dan itu berhasil dilakukan. Ayoub Oufkir, yang dikirim menusuk ke depan, menceploskan bola untuk menjadikan skor 1-1 ke pojok jauh dan tepat setelah jeda Tycho de Wit menyarangkan gol 2-1. Setelah itu tidak ada gol lagi.