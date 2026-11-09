Laga melawan Nottingham menentukan segalanya: bintang Manchester City bersiap hengkang pada Januari

Sebuah laporan media pada hari Senin ini menyatakan bahwa bintang Manchester City itu kian dekat untuk hengkang pada Januari mendatang, seraya menambahkan bahwa pertandingan terakhir melawan Nottingham Forest menjadi "tetesan air yang membuat bejana meluap" baginya.

Manchester City menelan kekalahan ketiga secara beruntun di Liga Primer Inggris, setelah tumbang di markas tuan rumah Nottingham Forest dengan skor 1-3 pada Sabtu malam, dalam laga pekan kesepuluh.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa pemain Aljazair, Rayan Ait-Nouri, tengah serius mempertimbangkan untuk hengkang dari Manchester City dalam waktu dekat.

Minimnya kesempatan bermain di bawah asuhan Enzo Maresca, yang dipertegas dengan dicoretnya ia dari skuad tim dalam pertandingan melawan Nottingham Forest, menjadi tetesan air yang membuat bejana meluap bagi bek Aljazair tersebut, yang mungkin memikirkan kepindahan pada Januari atau paling lambat pada Juni, jika keadaan tidak berubah secara drastis dan cepat.

Ait-Nouri, yang dianggap banyak pihak sebagai bek kiri terbaik di Manchester City, tidak mendapatkan kesempatan yang berarti. Ia belum bermain satu pun pertandingan di Liga Primer Inggris musim ini.

Masa depan pemain internasional Aljazair itu di Stadion Etihad tampak tidak jelas, dan kepergiannya pada Januari mendatang tampak sebagai sesuatu yang mungkin terjadi.

Satu-satunya penampilan sang pemain sebagai starter, yang membuatnya lebih menonjol dalam skuad City, adalah pada pertandingan Piala Liga melawan tim Norwich City dari divisi satu.

Kemungkinan untuk meminjamkannya ke Manchester United sempat dipertimbangkan pada akhir bursa transfer lalu, tetapi City mensyaratkan adanya klausul pembelian dalam setiap kesepakatan yang mungkin terjadi, sehingga menyebabkan kesepakatan tersebut gagal.

Tidak akan mengherankan jika Manchester United kembali membuka pintu negosiasi terkait kesepakatan ini pada Januari.