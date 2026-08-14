Winger asal Brasil, Malcom, mengejutkan manajemen Al Hilal dengan sebuah keputusan baru, sebelum tampil dalam pertandingan pertama tim di Liga Roshn Saudi melawan Al Fayha.

Al Hilal menghadapi Al Fayha, tim yang baru saja promosi ke Liga Roshn, Jumat malam, di Stadion Kingdom Arena, di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan pertama kompetisi tersebut.

Sebelum peluit tanda dimulainya laga berbunyi, Faisal Al Malouki, reporter saluran "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Saudi, memastikan bahwa pertandingan melawan Al Fayha tidak akan menjadi laga terakhir yang dijalani Malcom bersama Al Hilal sebelum kepergiannya.

Al Malouki menjelaskan bahwa keinginan Malcom adalah untuk bertahan bersama Al Hilal hingga akhir kontraknya pada penghujung musim ini, bahkan memperpanjangnya untuk periode tambahan, tanpa hengkang dari klub tersebut.

Hal ini terjadi di saat sejumlah laporan media menegaskan keinginan "Sang Pemimpin" untuk melepas Malcom, dan mendatangkan pemain asing baru di posisi sayap.

Nama winger asal Brasil itu memang telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub Al Diriyah selama bursa transfer musim panas saat ini, selain itu beberapa klub Brasil, Qatar, dan Uni Emirat Arab menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan jasanya, tanpa ada kepastian akhir mengenai hal tersebut.

Perlu diingat bahwa Malcom bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2023, datang dari klub Rusia Zenit, dan membawanya meraih 5 gelar, yakni Liga Roshn Saudi, dua gelar Piala Raja, serta dua gelar Piala Super Saudi.