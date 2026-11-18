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Alexander Zverev memberinya kemenangan, Nick Woltemade membalasnya dengan sebuah jersey setelah obrolan singkat antara dua atlet papan atas.

"Ini pertama kalinya saya menonton pertandingan tenis. Semuanya terjadi secara spontan dan saya sangat senang. Sangat menyenangkan," kata pesepakbola Woltemade kepada Sky setelah Zverev menang 6:2, 7:6 (7:4) atas Ben Shelton (AS) dalam laga kedua fase grup ATP Finals di Turin.

Selain tenis, Woltemade juga berbicara tentang klubnya, Juventus, dan tim nasional di kota tempat tinggal barunya itu. Menurutnya, Turin "sangat menyenangkan". Juve adalah "klub yang sangat besar, ada banyak cinta dari para suporter di sini. Saya sangat puas," kata Woltemade, yang dipinjamkan dari klub Premier League Newcastle United ke Italia pada musim panas. "Laga-laga terakhir berjalan cukup baik bagi saya secara pribadi, dan semuanya terus membaik. Saya semakin bisa menyesuaikan diri."

Meski tidak dipanggil pelatih timnas Julian Nagelsmann, ia mengikuti dua kemenangan tim DFB di Nations League atas Serbia (3:1) dan Belanda (5:0) dengan penuh antusiasme. "Sangat, sangat menyenangkan untuk ditonton. Ada begitu banyak kegembiraan dalam bermain, begitu banyak hal yang disampaikan pelatih dengan sangat baik. Menyenangkan, juga bagi saya sebagai penonton," kata Woltemade.