Winger berusia 30 tahun itu masih berada di bawah tekanan ekspektasi yang sangat besar di Bosporus. Dalam tujuh penampilan kompetitif sejauh musim ini, mantan pemain Munchen itu belum mencatatkan satu pun keterlibatan gol.

Menurut informasi dari surat kabar olahraga Turki tersebut, pertemuan dengan Sane akan digelar bahkan sebelum laga-laga yang akan datang di Süper Lig melawan Kasimpasa serta di Liga Champions menghadapi Barcelona. Petinggi klub berharap dari pembicaraan itu bukan hanya kejelasan mengenai penyebab krisis performa, tetapi juga menuntut peningkatan performa yang cepat dari pemain bergaji besar mereka. Dua pertandingan berikutnya itu, menurut laporan tersebut, secara internal sudah dianggap sebagai ujian penentu arah bagi Sane.

Situasi pemain tim nasional Jerman dengan 80 caps itu, yang belakangan juga tidak dipertimbangkan pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp untuk skuad DFB, di kubu Kuning-Merah sudah tegang selama berminggu-minggu. Pada awal September surat kabar Sabah sudah melaporkan adanya ketegangan yang jelas.

Menurut laporan tersebut, Sane tidak puas dengan menit bermainnya dan sempat bahkan melirik kemungkinan pergi lebih cepat. Secara internal, ia dikabarkan sudah kehilangan kesabaran karena perannya sebagai pemain pelapis. Saat itu Sane disebut telah menegaskan bahwa ia sama sekali tidak melihat dirinya sebagai pemain cadangan untuk tampil singkat dan kondisi itu tidak sesuai dengan standarnya.

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Leroy Sane masih tanpa keterlibatan gol di Galatasaray

Awal musim baru pun sudah berjalan mengecewakan bagi pemain kidal tersebut. Memang, pada pekan pertama ia masih tampil sebagai starter saat bermain imbang 2-2 melawan tim promosi Corum FK dan menjalani 89 menit, tetapi setelah penampilan lemah dari seluruh tim, pelatih Buruk mengambil konsekuensi.

Dalam pertandingan-pertandingan liga berikutnya, mantan pemain Munchen itu kembali berada di bangku cadangan: saat menang 4-0 atas Erzurumspor, ia baru masuk pada menit ke-66, sedangkan ketika menang 3-2 atas Göztepe, ia masuk pada menit ke-73.

Untuk meredam keresahan, manajemen klub kabarnya sudah mencari pembicaraan sejak saat itu dan meyakinkan Sane akan nilai pentingnya yang tinggi di skuad serta kepercayaan penuh untuk kelanjutan musim ini.

Sane bergabung dari Bayern Munchen ke Galatasaray pada musim panas 2025. Pada musim perdananya, ia mencatatkan tujuh gol dan sembilan assist dalam 43 pertandingan kompetitif. Kontraknya bersama juara Turki itu masih berlaku hingga 2028.