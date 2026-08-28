Laga-laga besar menanti NEC pada fase liga Liga Europa

NEC mengetahui lawan-lawannya di fase liga Liga Europa. Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicosia, NK Celje, Levski Sofia, dan Arabat. Laga pertama akan dimainkan pada 16 atau 17 September.

Klub asal Nijmegen itu memasuki undian dari Pot 4 pada Jumat. Sebelumnya, NEC sudah mengetahui bahwa mereka akan menghadapi delapan lawan berbeda: dua dari setiap pot. Dari dua laga tersebut, masing-masing satu akan dimainkan di kandang dan satu lagi tandang. Pertemuan dengan FC Twente tidak mungkin terjadi, karena klub-klub dari negara yang sama tidak bisa dipasangkan satu sama lain.

Nama-nama terbesar berada di Pot 1. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos, Real Sociedad, dan Olympique Marseille masuk ke pot teratas.

NEC berada di Pot 4 bersama TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, OFI Heraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia, dan Ararat Armenia.

Dari Pot 1, Benfica dan Juventus keluar sebagai lawan. Dinamo Zagreb dan Stade Rennes berasal dari Pot 2, sementara Omonia Nicosia dan NK Celje dari Pot 3. Levski Sofia dan Arabat menjadi lawan terakhir dari Pot 4.

Pada tanggal berapa NEC bermain di Liga Europa?

Fase liga dimulai pada 16 dan 17 September. Setelah itu, matchday akan digelar pada 15 Oktober, 22 Oktober, 5 November, 26 November, dan 10 Desember. Setelah jeda musim dingin, dua pertandingan terakhir dijadwalkan pada 21 Januari dan 28 Januari. Lawan yang akan dihadapi NEC pada masing-masing tanggal itu masih belum diketahui hingga Kamis malam. UEFA akan mengumumkan jadwal pertandingan final, termasuk tanggal bermain yang pasti dan waktu kick-off, paling lambat Sabtu 29 Agustus.

Peringkat 1 hingga 8 akan langsung lolos ke babak 16 besar. Peringkat 9 hingga 24 akan memainkan babak play-off. Peringkat 25 hingga 36 tersingkir dan juga tidak turun ke Conference League.

Lawan-lawan NEC di Liga Europa: Benfica, Juventus, Dinamo Zagreb, Stade Rennes, Omonia Nicosia, NK Celje, Levski Sofia, dan Arabat