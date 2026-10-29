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Inter Milan mencatat rekor bersejarah dengan keunggulan 25 poin di puncak klasemen Serie A setelah bersusah payah mengalahkan Venezia 2-0 berkat dua gol bunuh diri di pengujung laga. Kiper yang tampil menonjol, Ivan Provedel, memuji ketangguhan pertahanan timnya, sementara skuad kini memusatkan seluruh perhatian pada derbi besar melawan AC Milan, Sabtu.

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Inter menang susah payah di Venesia untuk pertahankan posisi puncak

Inter Milan meraih kemenangan 2-0 atas Venezia melalui perjuangan keras di Stadion Penzo dan tetap memuncaki klasemen Serie A dengan 25 poin, catatan terbaik mereka setelah sembilan pekan pertandingan pada era tiga poin. Tim asuhan Cristian Chivu selamat dari dua gol Venezia yang dianulir sebelum memaksa Moreno dan Halhal mencetak gol bunuh diri dalam sepuluh menit terakhir.

Kiper Ivan Provedel melakukan penyelamatan penting atas peluang Kike Perez dan Lauberbach pada babak pertama untuk meredam tuan rumah sekaligus mencatatkan laga tanpa kebobolan pertamanya bersama Inter.

Kemenangan penting ini memberi Inter dorongan besar menjelang laga yang sangat dinantikan melawan rivalnya, AC Milan, pada Sabtu.

Provedel ungkap kesiapan mental jelang derbi Milan

Berbicara setelah penampilan gemilangnya, Provedel menegaskan bahwa motivasi tidak akan menjadi masalah bagi skuad saat bersiap menghadapi derbi. "Saya menjalankan tugas saya, dan untungnya kami berhasil memecah kebuntuan serta meraih tiga poin," kata Provedel. "Kami meraih tiga poin dengan penampilan yang bukan yang terbaik, tetapi hal seperti itu bisa terjadi."

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"Kami harus menghadapi derbi dalam kondisi sebaik mungkin. Saya pikir motivasi untuk pertandingan itu akan datang dengan sendirinya; pelatih hanya perlu berfokus pada aspek taktik," tambah sang kiper. "Sekarang kami akan beristirahat dan mulai memikirkannya besok."

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Provedel memuji keharmonisan skuad yang kuat dan menyebutnya sebagai fondasi ideal untuk menghadapi pertandingan-pertandingan besar.

Thuram dan Diouf tegaskan mentalitas pemenang

Penentu kemenangan Marcus Thuram dan gelandang Andy Diouf menyuarakan fokus yang sama dengan Provedel, seraya menyoroti kerja keras skuad di tengah jadwal padat. "Kami terus berjuang dalam pertandingan dan mencetak dua gol penting untuk mengamankan tiga poin," ujar Thuram. "Kami ingin menang seperti dalam setiap pertandingan lainnya dan selalu memberikan 100%."

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Diouf kembali menegaskan pentingnya laga mendatang bagi para pemain dan suporter. "Tidak pernah mudah bermain tandang melawan tim-tim seperti ini, tetapi kami berhasil dan sekarang kami siap untuk pertandingan besar," kata Diouf.

"Derbi sangat penting bagi kami dan para suporter; kami ingin menang," tegas gelandang asal Prancis itu.

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Semua perhatian tertuju ke San Siro untuk derbi besar

Setelah melewati lawatan berat ke Venesia, Inter kini sepenuhnya berfokus pada Sabtu, 31 Oktober, saat bertandang menghadapi AC Milan di San Siro.

Skuad Chivu memasuki derbi dengan kokoh di puncak klasemen.

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Inter akan berusaha melanjutkan awal musim mereka yang memecahkan rekor di liga.