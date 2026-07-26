Pertemuan 'persahabatan' antara FC Groningen dan klub Yunani Volos meninggalkan rasa yang sangat pahit bagi Dick Lukkien. Pelatih klub Eredivisie itu sama sekali tidak senang dengan permainan kasar lawan dan melontarkan kritik keras kepada RTV Noord.

Di stadion milik BV Veendam, baik Groningen maupun Volos gagal mencetak gol. Thom van Bergen khususnya seharusnya setidaknya sekali melihat namanya muncul di papan skor, tetapi baik sebelum maupun sesudah jeda ia menyia-nyiakan peluang besar.

Namun, setelah pertandingan, pembicaraan sama sekali bukan soal hasil akhir (0-0). Bek kiri Groningen, Tyrique Mercera, mendapat pukulan, sementara pemain Volos, Hamza Mendyl, melakukan pelanggaran susulan terhadap Jorg Schreuders.

Sepekan sebelumnya, hal serupa juga sudah terjadi saat menghadapi tim Yunani lain, AEK Athene. Pada babak kedua duel itu, Pelle Clement menerima benturan keras dan Felipe Relvas melancarkan tekel sangat keras terhadap Travis Hernes.

Setelah laga usai, Lukkien ditanya oleh RTV Noord apakah Groningen pada pramusim berikutnya masih perlu kembali beruji coba melawan tim-tim Yunani. "Saya rasa sangat wajar Anda mengajukan pertanyaan itu," respons sang pelatih.

"Tahun depan kami seharusnya tidak menginginkan ini lagi. Rupanya begini, kalau Anda datang dari Yunani sebagai tim sepak bola, Anda melakukan hal-hal yang sangat aneh, membuat pelanggaran yang sangat aneh. Kami akan memikirkannya, apakah kami masih perlu menginginkan ini."

"Kami di bangku cadangan berpikir: ini sebenarnya apa? Rupanya ini memang bagian dari tim-tim Yunani, dan pertanyaannya adalah apakah kami harus menerima ini. Saya sebenarnya pikir tidak," kata Lukkien.

FC Groningen akan beruji coba melawan Real Valladolid di Euroborg pada 1 Agustus, sebelum musim Eredivisie untuk pasukan Lukkien dimulai sepekan kemudian di stadion yang sama melawan FC Utrecht.