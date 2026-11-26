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Laga Liga Europa antara Besiktas dan Hapoel Beer Sheva berujung ricuh. Sebelum pertandingan, pemain Besiktas menolak berjabat tangan dengan lawan mereka dari Israel. Kericuhan kemudian terjadi di tribune dan luar stadion.

Demi alasan keamanan, pertandingan tidak digelar di Istanbul, melainkan di Batumi, Georgia. Ketegangan sudah sangat terasa sebelum laga. Suporter Besiktas membentangkan spanduk bertuliskan: "Jika Anda tidak dapat mencegah ketidakadilan, sampaikan kepada semua orang."

Besiktas juga sangat tidak setuju karena harus pindah ke negara lain untuk menjalani laga kandang di kompetisi Eropa. Setelah lagu Liga Europa diputar, para pemain Besiktas menolak berjabat tangan dengan lawan mereka.

Saat kedua kapten bertemu, Orkun Kökçü yang berasal dari Haarlem juga tidak menjabat tangan kapten tim Israel, Miguel Vitor.

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Situasi benar-benar kacau selama pertandingan. Seorang pria yang menunjukkan bendera Palestina ditindak keras oleh polisi setempat hingga memicu perkelahian.

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Insiden itu membuat situasi semakin memanas. Polisi menggunakan gas air mata dan pentungan terhadap suporter Besiktas, yang melawan balik. Seorang suporter Besiktas ditindak begitu keras hingga mengalami pendarahan hebat dan harus dibawa ke rumah sakit. Situasi di luar stadion pun sangat tidak kondusif.

Besiktas mendapat dukungan penuh dari klub-klub Turki, termasuk Trabzonspor, Galatasaray, Basaksehir, dan Fenerbahçe. Klub yang disebut terakhir menulis: "Seperti setiap warga Turki yang menganggap membantu mereka yang tertindas sebagai tanggung jawab kemanusiaan, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional terhadap suporter Besiktas yang menyatakan dukungan kepada rakyat Palestina tidak dapat diterima."

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Federasi Sepak Bola Turki (TFF) juga angkat bicara. "Kami akan bertindak tegas di tingkat nasional dan internasional untuk mengambil semua langkah yang diperlukan, terutama melalui UEFA, serta memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban."

Hingga tulisan ini dibuat, Besiktas belum menanggapi peristiwa tersebut. Wasit akhirnya melanjutkan pertandingan setelah sempat menghentikannya. Skor saat turun minum 0-0, antara lain karena Kökçü gagal mengeksekusi penalti pada masa tambahan waktu babak pertama.