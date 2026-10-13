Duel antara Galatasaray dan Barcelona resmi masuk ke dalam sejarah sepak bola Turki melalui pintu paling lebar, setelah laga matchday kedua fase grup Liga Champions yang berlangsung hari Selasa ini melawan tim besutan Hansi Flick berubah menjadi peristiwa ekonomi dan keamanan yang tak ada presedennya.

Menurut yang diungkap media Turki seperti "Sozcu" dan "Turkiye Today", harga tiket mencapai 75 ribu lira Turki, atau setara sekitar 1.360 euro berdasarkan kurs saat ini, sehingga secara resmi menjadikannya pertandingan sepak bola termahal sepanjang sejarah Turki, sebuah rekor yang mencerminkan besarnya antusiasme di sekitar kunjungan Blaugrana ke Istanbul.

Meski harga tersebut terbilang astronomis, suporter Galatasaray memberikan contoh gairah dan kegilaan terhadap sepak bola, karena seluruh tiket yang dijual habis tak bersisa. Alhasil, Stadion legendaris "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park" yang secara resmi berkapasitas 53.387 penonton dipastikan terisi penuh pada malam yang telah dinanti para pencinta sepak bola Turki selama bertahun-tahun.

Klub asal Istanbul tersebut mengungkap rincian harga tiket yang memicu kegaduhan ini, di mana kategori "Deluxe" menjadi yang termahal dengan harga 1.360 euro, disusul kategori "Lux" seharga 1.223 euro, kemudian kategori "Classic" seharga 1.178 euro.

Sementara itu, harga kategori pertama mencapai sekitar 906 euro, dan kategori lainnya bertingkat antara 815, 724, 634, 543, 453, dan 407 euro, hingga kategori paling rendah yang berkisar antara 272, 235, dan 63 euro, sedangkan harga tiket termurah mencapai sekitar 51 euro.

Dampak dari penantian historis ini tidak berhenti pada sisi olahraga dan ekonomi saja, tetapi juga meluas ke sisi keamanan, di mana polisi Istanbul menangkap sembilan orang terduga dalam operasi besar untuk memberantas penjualan tiket di pasar gelap pada malam sebelum pertandingan.

Menurut kantor berita "Anadolu" yang dikutip surat kabar "Sozcu", pihak berwenang bergerak pada hari Senin setelah menerima informasi mengenai praktik penjualan ilegal, di mana para petugas melakukan penyelidikan dan pengawasan secara cermat untuk mengidentifikasi para terduga serta alamat mereka.

Hal itu dilakukan sebelum penggerebekan yang berujung pada penangkapan sembilan orang tersebut dan membawa mereka ke kantor polisi untuk melengkapi prosedur hukum, pada saat pengendalian masuknya suporter ke stadion menjadi tantangan terbesar beberapa jam sebelum pertandingan historis itu dimulai.



