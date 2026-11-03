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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Laga Atletico Madrid Semakin Dekat, Kutukan Cedera Menerkam Bintang Barcelona Kontra Aston Villa

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
Rodri
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
LaLiga
Spanyol
Inggris

Apakah ia akan tampil di laga hari Minggu?

Barcelona mendapat pukulan telak dalam pertandingan melawan Aston Villa, Selasa malam hari ini, di Stadion Camp Nou, dalam lanjutan pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Barcelona tengah dilanda banyak cedera di antara para pemainnya, dan kutukan ini kembali menimpa salah satu bintang baru dalam pertandingan melawan Aston Villa. Kali ini, Rodri yang menjadi korban.

Menurut surat kabar "AS", Rodri tidak mampu menyelesaikan pertandingan, karena ia ditarik keluar di antara dua babak, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi tim pelatih.

Pemain tersebut merasakan nyeri pada betis kaki kanannya, dan pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk menggantinya dengan Marc Bernal demi menghindari masalah yang lebih besar.

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ATM

ATM

LaLiga

08 Nov 2026

BAR

BAR

Sifat cedera ini belum akan jelas hingga dilakukan pemeriksaan besok, Rabu. Namun, dengan semakin dekatnya pertandingan melawan Atletico Madrid yang dijadwalkan pada Minggu mendatang di La Liga, jelas bahwa mengambil langkah pencegahan apa pun menjadi suatu keharusan.

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