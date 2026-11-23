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Pertandingan sepakbola amatir di Sisilia tak dilanjutkan pada Minggu setelah pemain nomor 10 yang dikartu merah kembali ke lapangan dari ruang ganti sambil membawa pisau lipat otomatis. Polisi dipanggil ke Polisportivo Strasatti di Marsala setelah pemain Galactic Paolini itu mengancam staf dan pemain Athletic Partanna. Beruntung, tidak ada yang terluka.

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Ancaman pisau hentikan pertandingan di Sisilia

Wasit Vincenzo Pernice menghentikan pertandingan Terza Categoria antara Paolini dan Partanna pada 22 November setelah pengatur serangan tim tuan rumah yang diusir kembali dengan membawa pisau lipat otomatis. Seperti dilaporkan La Sicilia dan la Repubblica, pertandingan putaran keempat di Trapani yang digelar di Polisportivo "M. Di Dia" di Via Brugnone itu tidak pernah mencapai peluit akhir. Laga yang bermula seperti pertandingan pagi biasa dengan cepat berubah menjadi kekacauan hingga membutuhkan penanganan darurat.

Bentrok keras berujung dua kartu merah

Kedua media Italia tersebut merinci rangkaian kejadian yang meresahkan berdasarkan keterangan yang dibagikan Partanna melalui kanal resminya. Masalah bermula ketika pemain nomor 10 Paolini diduga melontarkan hinaan keras kepada bangku cadangan tim tamu selama pertandingan.

Ketegangan meningkat tajam beberapa saat kemudian setelah bentrokan di lapangan. Pemain yang sama berulang kali menendang pemain Partanna saat permainan terhenti. Pernice langsung menunjukkan kartu merah kepada pelaku. Pelatih tim tamu, Calandra, juga diusir setelah turun tangan untuk membela dan membantu pemainnya. Namun, alih-alih tetap berada di ruang ganti, pemain yang diusir itu kembali ke lapangan membawa senjata.

Polisi turun tangan setelah seorang ofisial dicekik

Menurut kesaksian manajemen Partanna, pemain bersenjata itu mengancam Calandra, beberapa ofisial klub, dan sejumlah pemain lawan setelah kembali memasuki lapangan. Pada momen paling mengkhawatirkan dalam insiden tersebut, pelaku dilaporkan mencengkeram leher seorang ofisial tim tamu sambil menggenggam pisau lipat otomatis di tangan lainnya.

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Beruntung, konfrontasi itu berakhir tanpa ada yang mengalami cedera fisik. Menyadari pertandingan tidak dapat dilanjutkan dengan aman, Pernice menghentikannya secara permanen. Layanan darurat dihubungi melalui nomor 112, sementara wakil presiden Partanna juga memberi tahu aparat penegak hukum. Petugas polisi segera tiba di lokasi pertandingan di kawasan Strasatti untuk mengidentifikasi orang-orang yang hadir, mengumpulkan keterangan awal, dan memulai penyelidikan resmi.

Federasi dan lembaga peradilan menunggu laporan

Partanna telah mengumumkan rencana untuk melaporkan insiden tersebut secara resmi kepada Federasi Sepakbola Italia (FIGC) dan lembaga peradilan demi melindungi anggota mereka. Otoritas olahraga kini harus meninjau laporan pertandingan Pernice untuk memutuskan hasil laga yang dihentikan itu dan menjatuhkan sanksi disiplin berat. Sementara itu, polisi setempat akan melanjutkan penyelidikan pidana atas ancaman dengan senjata di lokasi pertandingan di Marsala.