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Winger LAFC Son Heung-min menjadi sasaran mikroagresi rasial dari seorang suporter setelah timnya bermain imbang dalam derbi yang mendebarkan melawan LA Galaxy pada Minggu. Seorang penonton terekam melontarkan hinaan rasial kepada pemain timnas Korea Selatan itu saat ia berterima kasih kepada para penonton selepas peluit akhir. Insiden mengejutkan tersebut memicu kemarahan luas di media sosial, dengan para penggemar menuntut tindakan segera.

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Insiden buruk mencoreng derbi LA

Son menjadi sasaran ejekan rasis setelah LAFC bermain imbang 2-2 dengan rival sengitnya, LA Galaxy, di BMO Stadium. Saat pemain sayap itu mengelilingi lapangan untuk menyapa para suporter, seorang penggemar yang mengenakan atribut klub berwarna hitam dan emas berulang kali meneriakkan 'nihao', kata dalam bahasa Mandarin yang berarti halo, kepadanya, menurut Daily Mail.

Ucapan tersebut secara luas dianggap sebagai tindakan rasis yang terselubung ketika ditujukan kepada seseorang asal Korea. Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan pemain asal Korea Selatan itu menatap tajam suporter tersebut sebagai respons atas ucapan yang sangat menyinggung itu.

Pengguna media sosial menuntut tindakan

Orang yang pertama kali mengunggah video tersebut mengonfirmasi bahwa mereka langsung melaporkan pria itu kepada petugas keamanan stadion setelah insiden terjadi. Mereka mengungkapkan kekecewaannya secara daring: "Saya berbicara dengan petugas keamanan, tetapi karena saat itu dia sudah meninggalkan Sektor 111, mereka mengatakan tak banyak yang bisa dilakukan. Sejak kapan rasisme diterima di MLS?" Suporter lain yang marah segera mengidentifikasi pelaku sebagai pemegang tiket musiman yang rutin hadir. Pengguna lain menuntut tindakan dengan menulis: "B******n ini benar-benar menjijikkan!! @MLS tanggapi ini dan segera ambil tindakan. Bagaimana bisa rasisme dianggap normal, sialan? Dasar pecundang."

Suporter mempertanyakan perlindungan terhadap pemain

Protes terus meluas di berbagai platform. Seorang suporter yang frustrasi secara langsung mempertanyakan tanggung jawab klub untuk melindungi para pemainnya. Mereka menulis: "Hei @LAFC apa yang kalian lakukan untuk melindungi para pemain kalian???"

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Son telah menghabiskan dua tahun bersama klub asal Amerika Serikat itu, mencetak 21 gol dalam 52 penampilan. Pengalaman meresahkan ini menambah buruk akhir pekan bagi para suporter, setelah muncul rekaman terpisah yang memperlihatkan suporter lain meludahi seorang suporter perempuan LA Galaxy dalam pertandingan yang sama. Daily Mail telah meminta komentar resmi.





Apa selanjutnya bagi LAFC dan Son?

Para pejabat LAFC dan MLS diperkirakan akan meninjau rekaman stadion dan memulai penyelidikan resmi atas peristiwa pada hari Minggu. Para suporter berharap tindakan disiplin segera diambil, yang berpotensi mencakup larangan masuk stadion seumur hidup bagi pemegang tiket musiman yang telah diidentifikasi tersebut. Sementara itu, Son akan fokus untuk kembali bermain saat klub melanjutkan kiprahnya di liga pekan depan.