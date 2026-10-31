Ladang ranjau di Old Trafford: mampukah Eddie Howe lolos dari jebakan Manchester United?

Pertanyaan di dalam koridor Manchester United tidak lagi sebatas siapa sosok pelatih yang mampu mengembalikan tim ke podium juara, tetapi meluas hingga menyentuh hakikat proyek sepak bola yang ingin dibangun klub, serta sejauh mana kemampuan manajemennya dalam memilih orang yang tepat untuk memimpinnya. Dan sementara Michael Carrick menghadapi tekanan yang kian meningkat akibat menurunnya hasil dan penampilan, nama Eddie Howe mulai muncul dengan kuat sebagai salah satu kandidat paling menonjol untuk menggantikannya, seandainya manajemen memutuskan mengakhiri tugasnya.

Pemilihan Howe tampak logis dari sisi teknis mengingat apa yang telah ia raih dalam beberapa tahun terakhir, setelah berhasil mengubah sebuah tim yang berjuang untuk bertahan di Premier League menjadi pesaing untuk posisi yang lolos ke Liga Champions Eropa, selain memimpinnya meraih gelar Piala Liga Inggris.

Namun kepindahan ke Old Trafford merupakan tantangan yang sama sekali berbeda, bukan hanya terkait tekanan suporter dan media, tetapi juga terkait sifat struktur manajerial di dalam klub, kewenangan yang akan diperoleh sang pelatih, serta kemampuannya menangani sekelompok pemain yang telah dilatih oleh sejumlah besar direktur teknik secara silih berganti.

Di antara pihak yang mendukung dan melihat Howe sebagai sosok yang mampu mengembalikan kedisiplinan dan kestabilan ke Manchester United, serta pihak yang menentang dan meragukan apakah ia memiliki kepribadian dan pengalaman yang cukup untuk mengemban salah satu jabatan terbesar dalam sepak bola dunia, muncul sejumlah pertanyaan penting: apa yang bisa ditambahkan pelatih Inggris ini kepada Manchester United? Apa saja rintangan yang mungkin menghalangi kesuksesannya? Dan apakah ia akan bersedia melepaskan pengaruh yang biasa ia miliki di Newcastle?

Proyek Britania Ratcliffe: apakah perhitungan di dalam Old Trafford telah berubah?

Ketika Sir Jim Ratcliffe menjadi pemilik bersama Manchester United pada 2024, salah satu gagasan utama yang terkait dengan proyeknya adalah membangun kembali tim dengan mengandalkan sekelompok pemain Britania, dalam upaya membentuk inti lokal yang mampu memberi klub identitas yang jelas untuk jangka panjang.

Namun perjalanannya tidak semudah yang diperkirakan, terutama di tengah lonjakan besar biaya perekrutan pemain lokal, di samping kesulitan yang dihadapi Michael Carrick, pelatih Britania pertama yang mengemban tanggung jawab secara permanen pada era kelompok (Ineos).

Seiring menurunnya penampilan tim, pertanyaan mulai meningkat mengenai sejauh mana Ratcliffe berpegang pada gambaran awal proyeknya, dan apakah manajemen akan terus mencari pelatih Britania, atau akan beralih ke opsi lain yang memiliki pengalaman berbeda.

Seandainya Carrick gagal menghentikan kemerosotan hasil dan kehilangan jabatannya, Eddie Howe akan menjadi salah satu nama yang diajukan dengan kuat, karena ia merupakan pelatih Britania yang memiliki pengalaman besar di Premier League, serta berhasil membuktikan kemampuannya membangun tim, mengembangkan pemain, dan meraih hasil yang melampaui sumber daya yang tersedia.

Persoalannya bukan sekadar kewarganegaraannya atau pengetahuannya tentang atmosfer sepak bola Inggris, melainkan apa yang telah ia tunjukkan di Bournemouth dan Newcastle, di mana pada kedua pengalaman itu ia mampu membangun proyek yang kompetitif, meski kondisi dan sumber dayanya berbeda.

Dari menyelamatkan Bournemouth hingga menciptakan kejayaan Newcastle

Eddie Howe memiliki rekam jejak kepelatihan yang layak dicermati, terutama karena ia tidak mencapai posisi yang kini ia tempati melalui penanganan salah satu klub besar sejak awal, melainkan merintis jalannya secara bertahap melalui pengalaman yang penuh tantangan.

Pada Januari 2009, Howe mengambil alih kepelatihan Bournemouth dalam kondisi yang sangat sulit, setelah klub terancam degradasi dari Divisi Dua Inggris, tetapi ia berhasil membalikkan keadaan, dan membawa tim dalam perjalanan promosi luar biasa yang berakhir dengan mencapai Premier League pada 2015.

Pencapaiannya tidak sebatas promosi, karena pelatih Inggris itu mampu mengokohkan posisi Bournemouth di antara klub-klub elite, meski sumber dayanya terbatas dibandingkan para pesaing, sebelum ia meninggalkan klub untuk kedua kalinya pada 2020.

Setahun kemudian, Howe mendapat kesempatan baru bersama Newcastle United, yang saat itu mengalami kemerosotan hasil dan berjuang menghindari degradasi, tetapi ia berhasil mengubah keadaan tim secara mencolok.

Ia mengembalikan klub ke lingkaran persaingan, dan membawanya lolos ke Liga Champions Eropa pada dua kesempatan, serta meraih gelar Piala Liga Inggris pada 2025 bersamanya, mengakhiri penantian selama 56 tahun sejak gelar besar terakhir tim tersebut.

Pengalaman-pengalaman ini memberi Howe modal penting dalam menangani tim-tim yang membutuhkan pembangunan ulang, dan ini merupakan poin yang mungkin menjadikannya cocok untuk tugas Manchester United, yang tidak hanya mengalami kemerosotan hasil, tetapi juga membutuhkan pembentukan ulang identitas tekniknya dan pengembalian budaya persaingan.

Perpecahan suporter: apakah Howe kekurangan nama sebesar Manchester United?

Meski Howe telah meraih berbagai kesuksesan, pengajuan namanya untuk menggantikan Carrick tidak mendapat kebulatan suara di dalam lingkungan yang terkait dengan Manchester United.

Sebagian suporter menilai bahwa pelatih berusia 48 tahun itu tidak memiliki bobot media atau sejarah kepelatihan yang memenuhi syarat untuk mengemban tanggung jawab klub sebesar Manchester United, dan meyakini bahwa tim membutuhkan sosok pelatih yang lebih ternama dan berpengalaman dalam menangani para bintang serta tekanan yang terkait dengan persaingan merebut gelar-gelar besar.

Keraguan itu meluas hingga beberapa mantan bintang klub, karena Paul Scholes dan Nicky Butt tidak menunjukkan antusiasme besar terhadap gagasan menunjuk Howe, dalam perbincangan mereka di podcast milik mereka sendiri, meski sebelumnya mereka pernah mendukung perekrutannya ketika Ruben Amorim dipecat pada Januari lalu.

Sebaliknya, Roy Keane muncul di antara suara-suara yang mendukung pelatih Inggris itu, dengan menilai bahwa ia bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memimpin tim, dan ia juga direkomendasikan oleh sejumlah mantan pemain Premier League, di antaranya Darren Bent, Gareth Barry, dan Jack Wilshere.

Perbedaan ini mencerminkan sulitnya menilai para kandidat untuk melatih Manchester United, karena ada yang memandang ketenaran pelatih dan rekam jejaknya bersama klub-klub besar, sementara yang lain berfokus pada kemampuan nyatanya dalam mengembangkan pemain, memperbaiki penampilan, dan membangun tim yang mampu bersaing.

Pada akhirnya, polemik suporter saja tidak akan menjadi penentu masa depan Carrick atau sosok penggantinya, karena tanggung jawab utama berada di pundak CEO Omar Berrada, direktur olahraga Jason Wilcox, dan direktur rekrutmen Christopher Vivell.

Keputusan manajemen mengenai masa depan Carrick diperkirakan menjadi langkah pertama dalam urusan ini, sementara hasil pertandingan melawan Chelsea pada hari Sabtu bisa memengaruhi penentuan arah yang akan ditempuh klub pada tahap mendatang.

Biaya kepergian dan perekrutan: rintangan finansial di hadapan Manchester United

Pemilihan pelatih baru tidak akan menjadi keputusan teknis semata, tetapi perhitungan finansial akan masuk dengan kuat dalam menentukan sosok yang akan memimpin Manchester United.

Seandainya Carrick dilepas, klub akan dituntut untuk melunasi hak-hak finansialnya serta hak-hak staf pendampingnya, sebelum beralih mempelajari biaya yang terkait dengan perekrutan direktur teknik baru.

Perhitungan tidak berhenti sampai di sini, karena perekrutan Eddie Howe mungkin menuntut pembayaran kompensasi finansial kepada Newcastle United, sesuai syarat-syarat yang tercantum dalam kesepakatan antara kedua belah pihak saat ia meninggalkan klub pada musim panas.

Berbagai sumber mengabarkan kepada jaringan «BBC Sport» bahwa Newcastle menetapkan mekanisme kompensasi bertingkat, dengan tujuan melindungi kepentingannya seandainya Howe memutuskan pindah langsung ke klub lain, di mana nilai jumlah yang dituntut akan berkurang seiring berjalannya waktu.

Menurut informasi yang tersedia, nilai kompensasi bermula di angka 6 juta pound sterling, sebelum turun hingga separuhnya, hingga kini mencapai sekitar 3 juta pound sterling.

Jumlah ini terkait dengan jadwal waktu yang, menurut informasi yang beredar, berakhir sebelum berakhirnya musim yang sedang berjalan, dan setelah itu klub atau tim nasional mana pun dapat merekrut Howe tanpa perlu membayar kompensasi kepada Newcastle.

Dari sisi finansial, pembayaran 3 juta pound sterling mungkin tidak merupakan hambatan nyata bagi Manchester United, mengingat besarnya pengeluaran yang biasa dilakukan klub di bursa transfer.

Tetapi persoalannya melampaui sekadar nilai kompensasi itu sendiri, terutama karena manajemen telah mengeluarkan jumlah besar selama beberapa tahun terakhir untuk menunjuk dan memecat para pelatih, tanpa berhasil mencapai kestabilan teknis yang diinginkan.

Karena itu, Berrada dan Wilcox akan dituntut untuk menangani urusan ini dengan hati-hati, dan menghindari masuk ke dalam percobaan baru yang mahal dan tidak menjamin tercapainya perbaikan yang diharapkan.

Kewenangan dan struktur manajerial: apakah Howe mau melepaskan pengaruhnya?

Mungkin inilah poin paling sensitif dalam kemungkinan kepindahan Howe ke Manchester United, karena pelatih Inggris itu terbiasa memiliki pengaruh luas dalam aspek-aspek sepak bola di dalam klub-klub yang ia latih, termasuk keterlibatan yang berpengaruh dalam keputusan perekrutan.

Di Bournemouth, peran Howe tidak sebatas menyusun rencana teknis dan mengatur pertandingan, tetapi meluas hingga memilih pemain yang tepat untuk proyeknya, dan inilah yang membantu klub mendatangkan nama-nama seperti Nathan Aké, Callum Wilson, dan Tyrone Mings, sebelum menjual mereka kemudian dan meraih pemasukan finansial yang penting.

Adapun di Newcastle, ia memiliki peran menonjol dalam perekrutan Bruno Guimarães, Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Alexander Isak, yang merupakan transfer-transfer yang berkontribusi pada peningkatan level teknis tim dan peningkatan nilai pasarnya.

Pengaruhnya tidak berhenti pada mendatangkan pemain, tetapi ia juga berhasil mengembangkan elemen-elemen lain di dalam tim, seperti Dan Burn, Lewis Hall, dan Tino Livramento, yang sebagian di antaranya sampai memperkuat tim nasional Inggris senior.

Namun situasi di Manchester United berbeda, karena klub memiliki struktur manajerial yang jelas yang mencakup Omar Berrada, Jason Wilcox, dan Christopher Vivell, yang berarti pelatih baru tidak serta-merta akan memperoleh kewenangan luas yang biasa ia miliki pada pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Dan di sinilah muncul pertanyaan penting: apakah Howe akan bersedia bekerja dalam sistem di mana tanggung jawab terbagi antara manajemen olahraga dan staf teknik, atau ia akan merasa bahwa pengurangan pengaruhnya merupakan hambatan dalam menjalankan gagasan-gagasannya?

Meski demikian, bekerja dengan direktur olahraga tampaknya bukan hal yang asing baginya; ia sudah pernah bekerja sama dengan Richard Hughes dan Neil Blake di Bournemouth, serta bekerja di Newcastle dengan sejumlah sosok manajerial menonjol, di antaranya Dan Ashworth, Amanda Staveley, dan Mehrdad Ghodoussi.

Dengan demikian, perpindahan ke struktur manajerial di Old Trafford tidak serta-merta akan menjadi pengalaman yang tidak lazim, tetapi perbedaan sesungguhnya mungkin terletak pada besarnya intervensi manajerial dan sifat pembagian kewenangan di dalam salah satu klub terbesar dunia.

Wilcox lebih memilih Howe, dan Nagelsmann bersaing merebut jabatan

Di tingkat pencalonan di dalam Manchester United, tampaknya nama Howe mendapat perhatian yang jelas dari sebagian pejabat, tetapi tidak ada kesepakatan penuh mengenai sosok pelatih yang paling tepat untuk memimpin proyek mendatang.

Laporan menyebutkan bahwa Jason Wilcox, direktur olahraga, cenderung merekrut Howe, dan melihatnya sebagai pilihan yang mampu menangani tuntutan Premier League dan membangun kembali tim.

Sebaliknya, Christopher Vivell, direktur rekrutmen, lebih memilih mengarah kepada pelatih Jerman Julian Nagelsmann, mantan pelatih Bayern Munich dan tim nasional Jerman, yang merupakan pilihan berbeda dari sisi filosofi kepelatihan dan pengalaman Eropa.

Rekomendasi-rekomendasi itu diperkirakan akan disampaikan kepada CEO Omar Berrada, sebelum keputusan akhir sampai ke pemilik bersama Sir Jim Ratcliffe serta dua chairman bersama Joel dan Avram Glazer.

Pentingnya pilihan ini tidak terbatas pada penentuan nama pelatih baru, tetapi juga akan mengungkap sifat proyek yang ingin diterapkan manajemen, dan apakah ia akan mengutamakan pelatih yang memiliki pengalaman luas di Premier League, atau akan mencari sosok pelatih dengan visi taktis yang berbeda dan kemampuan bersaing di turnamen-turnamen besar.

Selain itu, keadaan negatif yang melingkupi pencalonan Howe tampaknya tidak hanya terkait dengan alasan teknis yang jelas, karena ia bersamaan dengan kondisi kemarahan suporter terhadap Wilcox, terutama setelah kekalahan di kandang sendiri melawan Bournemouth dengan tiga gol tanpa balas, dan kritik yang mengikutinya terhadap keputusan-keputusan manajerial dan olahraga.

Warisan Ferguson yang menghilang: tantangan terbesar bukanlah mengganti pelatih

Di balik polemik seputar Carrick, Howe, dan Nagelsmann, terdapat krisis yang lebih dalam yang terkait dengan kemampuan Manchester United membangun proyek jangka panjang, pada saat kesinambungan kepelatihan telah menjadi hal yang langka di dalam sepak bola modern.

Sir Alex Ferguson tetap menjadi contoh paling menonjol tentang apa yang bisa dicapai oleh kestabilan teknis, setelah ia membangun perjalanan luar biasa bersama Aberdeen, sebelum pindah ke Inggris untuk menangani kepelatihan Manchester United pada November 1986.

Tetapi klub tidak berhasil menemukan sosok yang mampu mereproduksi contoh ini sejak kepergian Ferguson, meski banyak pelatih silih berganti dan berbeda-beda mazhab teknik yang coba diterapkan masing-masing.

Rasa frustrasi di kalangan suporter meningkat terhadap keputusan-keputusan yang diambil sejak Ratcliffe mengakuisisi saham minoritas di klub pada awal 2024, terutama karena manajemen telah memberikan dukungan kepada sejumlah pelatih, di antaranya Erik ten Hag, Ruben Amorim, dan Michael Carrick, tanpa mencapai kestabilan yang diinginkan.

Sebagian pendukung menilai bahwa masalahnya tidak hanya terkait dengan pelatih saja, tetapi dengan struktur manajerial dan cara mengelola urusan perekrutan, di samping sulitnya membentuk tim yang padu dari para pemain yang direkrut pada periode kepelatihan yang berbeda-beda.

Tim saat ini membawa warisan enam pelatih permanen sebelumnya, yang masing-masing memiliki filosofi, gaya, dan tuntutan teknisnya, dan inilah yang membuat tugas pelatih baru mana pun menjadi lebih rumit.

Dari sinilah, Howe mungkin akan mendapati dirinya di hadapan tantangan yang melampaui memperbaiki hasil atau mengembalikan kedisiplinan ke ruang ganti; karena ia akan dituntut untuk menyatukan sekelompok pemain yang tidak semuanya dipilih sesuai dengan satu visi teknis, dan pada saat yang sama bekerja dalam sistem manajerial yang tidak serta-merta memberinya kendali penuh atas keputusan membangun tim.

Pada akhirnya, Eddie Howe tampak sebagai kandidat yang bersifat sudah seharusnya untuk menggantikan Carrick, sama seperti ia bisa menjadi salah satu nama yang diajukan dengan kuat untuk melatih tim nasional Inggris jika jabatan itu kosong.

Namun pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah Howe seorang pelatih yang baik, karena hal itu sudah ia buktikan bersama Bournemouth dan Newcastle, melainkan apakah Manchester United memiliki lingkungan yang tepat untuk menyukseskan pengalamannya, dan apakah sang pelatih sendiri siap menjalani petualangan yang mungkin menjadi yang terbesar dalam kariernya.

Howe bisa jadi sosok yang mampu membangun kembali Manchester United, tetapi penunjukannya tidak akan cukup jika masalah-masalah manajerial dan teknis yang telah menyingkirkan para pendahulunya terus berlanjut. Dan mungkin inilah kebenaran yang harus diselesaikan Ratcliffe dan manajemennya sebelum memilih nama baru.