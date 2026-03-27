LABUBU, fenomena viral yang sedang naik daun, telah meluncurkan koleksi terbaru untuk Piala Dunia FIFA 2026, tepat pada waktunya menyambut musim panas sepak bola di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Memadukan budaya karakter yang sangat diminati para kolektor dengan semangat para penggemar sepak bola, koleksi ini mencakup Gantungan Kunci Boneka Plush Vinyl, Boneka Plush Vinyl, dan Koleksi Gaya Hidup Seri FIFA.

Boneka Vinyl Plush menampilkan LABUBU yang mengenakan perlengkapan pertandingan profesional, sepatu bola mini, seragam berwarna cerah, dan memegang trofi Piala Dunia FIFA yang ikonik. Desain ini menangkap momen kemenangan yang diimpikan setiap penggemar - tim Anda memenangkan semuanya. Memadukan kepribadian THE MONSTERS yang nakal dan ceria dengan semangat penggemar sepak bola yang penuh energi, figur edisi khusus ini menangkap semangat turnamen 2026 ke dalam kenang-kenangan yang layak dikoleksi.

Gantungan Kunci Plush Vinyl menampilkan LABUBU sebagai gantungan plush dengan kantong ritsleting. Karakter berbentuk bola ini digantung pada tali leher lembut bermotif sepak bola, menangkap kepribadian nakal LABUBU dan menghubungkan desainnya dengan semangat hari pertandingan global dari seri ini.

Selain itu, para penggemar dapat memilih dari beragam aksesori dalam Koleksi Gaya Hidup Seri THE MONSTERS × FIFA. Koleksi ini dirancang dengan mengangkat tema perjalanan emosional dalam sebuah pertandingan sepak bola. Barang-barang koleksi untuk penggunaan sehari-hari meliputi: Gantungan Kunci dengan Liontin, Kotak Kejutan Lampu Gantung Mini, Magnet Kulkas Pembuka Botol, Seri Gelas Kaca, dan Seri Tas Mini Sepak Bola.

“Ini adalah kolaborasi olahraga resmi pertama THE MONSTERS, dan kami sangat antusias karena kolaborasi ini dilakukan bersama FIFA dalam Piala Dunia bersejarah yang akan diselenggarakan di Amerika Utara,” kata Emily Brough, Kepala Lisensi, POP MART Americas. “Dunia olahraga telah merangkul karakter-karakter kami dengan begitu banyak cara kreatif, dan kami sangat antusias untuk membalas cinta tersebut. Dengan menghadirkan LABUBU ke lapangan, kami merayakan semangat penggemar, persatuan, dan imajinasi untuk bermimpi besar.”

Kolaborasi ini akan dirilis secara online di AS pada 2 April pukul 10 malam ET dan tersedia di toko-toko mulai 3 April.

Baca lebih lanjut tentang Piala Dunia FIFA 2026