Liga Spanyol mengungkap kesenjangan nyata yang kini mengancam keadilan kompetisi. Sementara dua raksasa sepakbola Spanyol melayang tinggi dengan anggaran fantastis, Sevilla, salah satu klub besar Andalusia, justru menemukan dirinya berada di dasar jurang finansial, terpaksa mengandalkan akademinya untuk tetap bertahan dalam persaingan.

Pada hari Kamis ini, "LaLiga" mengumumkan salah satu rahasia yang paling dijaganya, yakni batas gaji resmi untuk seluruh klub divisi pertama dan kedua yang berjumlah 42 klub, dalam sebuah laporan yang menjungkirbalikkan semua prediksi.

Real Madrid di puncak, Barcelona kembali dari kejauhan

Untuk tahun kedua secara beruntun, Real Madrid bertakhta sebagai klub terkaya di Spanyol. Los Blancos berhasil menaikkan batas pengeluarannya lebih dari 70 juta euro, menegaskan superioritas finansialnya yang mutlak.

Namun kejutan terbesar datang dari rival mereka, Barcelona. Pada musim panas yang sama ketika klub Catalan itu merayakan kembalinya secara historis ke aturan 1:1 dalam pengeluaran, yakni kemampuan membelanjakan setiap euro yang masuk, batas finansial mereka melonjak lebih dari 200 juta euro sekaligus, sebuah lompatan besar yang mencerminkan keberhasilan manajemen dalam menjual aset dan mengurangi utang.

Dengan angka-angka ini, kesenjangan melebar secara mengerikan antara dua kutub tersebut dan para pesaing lainnya. Adapun Atletico Madrid, pemilik posisi ketiga, tetap mempertahankan posisinya dengan kenaikan yang sederhana, tidak melebihi 35 juta euro, sehingga tampak sangat jauh dari perlombaan dua raksasa itu.

Kejatuhan bebas Sevilla, dan kejutan tim promosi

Di sisi yang sepenuhnya berlawanan, Sevilla mengalami mimpi buruk finansial yang nyata. Untuk tahun kedua secara beruntun, klub Andalusia itu berada di dasar tabel batas gaji di kasta tertinggi dengan jumlah yang tidak melebihi 20,161 juta euro, bahkan lebih rendah dari musim lalu.

Angka yang membatasi rencana klub secara mencekik dan memaksa mereka lebih dari sebelumnya untuk mengandalkan para pemain muda akademinya serta membidik sasaran tepat pada setiap transaksi transfer. Bergabung bersama mereka di dasar klasemen adalah Malaga dan Deportivo Alaves.

Di sisi lain tabel, dua pendatang baru mencuri perhatian. Deportivo La Coruna yang kembali ke kasta tertinggi setelah absen delapan tahun, kembali dengan batas gaji terendah kesepuluh, sementara Racing Santander berhasil keluar dari tiga posisi terbawah, menegaskan bahwa bursa transfer positif yang mereka lakukan bukanlah kebetulan.

Apa itu batas gaji dan mengapa penting?

Sebagai bagian dari sistem pengawasan ekonomi ketat yang diterapkan LaLiga untuk menghindari kebangkrutan klub, batas gaji diperbarui secara berkala. Angka ini bukan sekadar gaji para pemain, melainkan batas maksimum yang bisa dibelanjakan sebuah klub untuk seluruh karyawannya, termasuk gaji tim putri dan tim muda jika terdaftar dalam anggaran tim utama.

Siapa pun yang melampaui batas ini akan dilarang mendaftarkan transaksi barunya, dan itulah senjata yang telah digunakan LaLiga selama bertahun-tahun untuk memaksakan stabilitas finansial, meski harganya adalah melebarnya kesenjangan antara mereka yang memiliki kemampuan finansial tinggi dan yang lebih rendah.

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